'Secret Story: Cuenta atrás' celebró su undécima gala la noche del martes 23 de noviembre en Telecinco, de la mano de Carlos Sobera. En ella, los nominados se enfrentaban a la posibilidad de ser el primer salvado de la semana, suerte que corrió finalmente Miguel Frigenti, lo que dejó un duelo final de cara a la gran cita del jueves 25 entre Adara Molinero y Cristina Porta.

Cristina, Miguel y Adara, antes de conocer la salvación del manchego en 'Secret Story'

El programa reunió a los tres nominados en la sala de expulsión, donde los porcentajes marcaban 60,2%, 39,7% y 0,1%, cifra que, de hecho, llevaba sin variar desde que se desveló en la noche del domingo 21. "El público parece que tiene claro quien se tiene que salvar y quiénes se enfrentarán en la expulsión", comentaba entonces Sobera, antes de dar paso a los concursantes para que compartieran lo que sentían. "Para mí, no es un duelo ni una guerra contra nadie. Me quiero quedar por mí misma. Llevo casi tres meses y quiero seguir. Me da miedo porque entré como una anónima y no sé lo que me espera fuera", confesaba entonces Porta.

"Ahora mismo, estoy tranquila después de tanto tiempo. He mostrado quien soy, me he desnudado y si hay gente que me ha podido comprender y no me conocía antes, con eso estoy satisfecha", concluyó la periodista, que coincidió con Frigenti en su deseo de quedarse en la casa. "Este paso por la casa está siendo completamente diferente al anterior. Me estoy riendo muchísimo, estoy cada día mejor y estoy siendo muy feliz, pero si me toca salir, fuera tengo cosas maravillosas, gente muy importante para mí que me quiere, un trabajo estupendo... y estaré aquí hasta que el público decida", manifestó el manchego, tras lo cual recalcó su deseo de "quedarme con Adara, pero lo decide la audiencia".

Así ha sido la salvación de Miguel Frigenti #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/AgaIyebL0S — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 24, 2021

"La gente se ha centrado en Adara y Cristina"

Minutos más tarde, con los nominados ya junto al resto de sus compañeros, el programa volvió a mostrar los porcentajes de los votos de cara a la expulsión, que habían cambiado muy poco: el primero y el tercero habían subido 0,4% y 0,1%, respectivamente, cantidad que había perdido el segundo. Sobera comunicó entonces que Porta seguía nominada de cara al duelo final, algo que la catalana ya "me lo esperaba".

"Yo prefiero a la gente de verdad, que dice lo que piensa y espero que se salve", deseó Luca Onestini. Poco después, ya en la recta final de la gala, el presentador confirmó la salvación de Frigenti. "Si se salva él, estoy feliz, es como si me salvara yo", confesaba entonces Molinero, ante un manchego consciente de que el público "no me ha salvado a mí". "Me lo tomo como que la gente se ha centrado en Adara y Cristina. Estoy contento por quedarme y espero que Adara se quede a mi lado, pero es lo que la audiencia decida", aclaró el concursante, conforme.