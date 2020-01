El regreso de 'Friends', en punto muerto por las exigencias económicas del reparto

Los selfies de Jennifer Aniston van a ser los únicos revivals de 'Friends' que vivamos por el momento. A pesar del interés de WarnerMedia por reunir al elenco de la imperecedera sitcom en una emisión especial, que serviría para atraer interés hacia la inminente plataforma de streaming HBO Max, las negociaciones han entrado en punto muerto ante las diferentes posturas que sostienen Warner Bros. TV y el reparto.

El reparto de 'Friends'

La brecha económica sería la principal razón de la actual paralización de las negociaciones, ya que los actores y actrices originales están pidiendo más dinero de lo que Warner está dispuesta a desembolsar. Dicho en palabras de Kevin Reilly, ejecutivo de HBO Max, durante el tour de prensa de la Television Critics Association, "hay interés por todas las partes, pero no somos capaces de alinear todos los intereses para salir adelante".

Estas declaraciones recogidas por Deadline deberían servir a los fans de la serie original para no hacerse demasiadas esperanzas acerca de esta reunión especial, que no contaría con guion, por lo que no se trataría de un reboot ni de una prolongación de lo visto durante diez temporadas en NBC. "Ahora mismo, es solo un quizá," aseguraba Reilly acerca del proyecto, cuyo desarrollo trascendió por primera vez en noviembre del año pasado.

La reunión eterna

La última en pronunciarse al respecto de este retorno fue la propia Aniston, que en una entrevista concedida a People en diciembre afirmó no saber "nada" acerca del proyecto, pero que tanto ella como sus compañeros estaban intentando que sucediera. Por lo tanto, la incertidumbre prima con respecto a esta producción, que no estará entre los alicientes de HBO Max para convencer al público del atractivo de su servicio, que en Estados Unidos estará disponible a partir de mayo.