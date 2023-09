Así ha sido el regreso de Jorge Javier a televisión con el estreno de 'Cuentos chinos'

Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 11 de septiembre, Telecinco estrenó 'Cuentos chinos' su nuevo programa para tratar de hacer frente a 'El hormiguero', con Jorge Javier Vázquez al frente. Un estreno que suponía el regreso del catalán a televisión tras cuatro meses de ausencia, y que arrancó con el presentador haciendo una inesperada promesa.

Jorge Javier en el arranque de 'Cuentos chinos'

. Me ha dado tiempo a echaros de menos y echarme de más y aprender que, en televisión, hoy nos vemos, y mañana ya veremos", arrancó Vázquez, oculto tras un panel, dando paso así a un breve numero musical con bailarines, en el que

"Qué contento estoy. Os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba", confesaba el presentador, tras irrumpir en plató en medio de los aplausos del público. Vázquez recalcó sentirse "muy feliz de estar en este plató tan oriental, tan milenario, tan chino, tan 'rojo'", poniendo hincapié en la última palabra, en una clara indirecta, a lo que añadió que era "un plató desde el que cada noche, vuestro amado líder, o sea, yo, se dirigirá a su pueblo, vosotros, para deciros lo que tenéis que pensar".

"No me voy a meter en política"

"Bueno, basta ya, vengo muy aprendido. Por primera vez, voy a hacer caso a mi padre, que me decía: Jorge, no te metas en política. Y no me voy a meter. Seguro, segurísimo", atajaba al momento Vázquez, tras lanzar sus palabras cargadas de ironía. Asimismo, el presentador pasó a anunciar su primer invitado, con un giro inesperado: era él mismo. "Después de mucho tiempo en silencio, viene dispuesto a dar todas las explicaciones", anunció Vázquez, antes de inaugurar el programa.