Por Paloma Alves Archilla |

El access prime time se ha ido convirtiendo con el tiempo en uno de los espacios clave de las distintas cadenas de televisión. Si en sus orígenes la secuencia de emisión diaria era el telediario nocturno, seguido del espacio para la previsión meteorológica y normalmente a las 22h empezaba el prime time con la serie, el concurso o el programa de turno, ahora no. Y es que, desde hace casi dos décadas el access prime time ha adquirido tal relevancia que esta franja horaria también es objeto de competencia por las audiencias entre las distintas cadenas.

Aunque hoy nos parezca mentira, dada la inestabilidad de la cadena en esa franja horaria,. Corrían los últimos compases de los noventa y, por aquel entonces, pocos sabían cómo llamar a ese tramo entre el telediario y el prime time, habitualmente destinado a la publicidad. O mejor dicho, nadie sabía cómo llamarlo porque simplemente

Sin embargo, era 1998 y un novedoso programa estaba a punto de aterrizar en la parrilla de Telecinco. Lo haría para ocupar, de lunes a viernes, el tramo de las 21:30 a las 22:05. El formato en cuestión era 'El informal', que desde un punto de vista cómico y un guion lleno de humor, se dedicaba cada noche a repasar las noticias del día y siempre lo hacía con un tono gracioso y satírico que convirtió al formato en un fenómeno de masas.

Javier Capitán y Florentino Fernández en 'El informal'

Estuvo presentado por Javier Capitán y Florentino Fernández. En la primera temporada también contaron con Félix Álvarez (Felisuco) e Inma del Moral, quien haría las labores de reportera. Sin embargo, para la segunda temporada ella fue sustituida por Patricia Conde y además se incorporaría Miki Nadal.

Decimos que el programa se convirtió en un fenómeno de masas porque atesoró espectaculares datos de audiencia que hicieron de 'El informal' uno de los programas más rentables de la cadena. Sin embargo, llegamos al 5 de abril de 2002 y, tras varias temporadas, y un elenco que ya era conocido en todo el país, Telecinco emitía la que fue su última entrega.

La versión que oficialmente se proclamó para justificar su cancelación fue el elevado coste del programa, aunque desde su final no han faltado voces que en alguna ocasión han apuntado a presiones políticas. Certeras o no, lo indiscutible es que en el 2002 el programa se despedía para no volver y Telecinco perdía una importante ventaja en una franja horaria que todavía estaba por explorar.

A pesar de que tras 'El informal' llegaron para ocupar su lugar otros programas e incluso series que también gozaron de cierto éxito, desde su final, la principal cadena de Mediaset no ha podido encontrar un reemplazo potente capaz de hacer la competencia a su principal contrincante, al menos sostenido en el tiempo.

Todo ello ha provocado que para Telecinco el access prime time se haya convertido en un auténtico quebradero de cabeza, resultando en una gran inestabilidad para su parrilla, la misma que según la temporada o época del año ha dado evidentes muestras de haberse rendido.

Algo que quizás no habría resultado tan llamativo si no fuera porque la competencia, aunque más tardía en inaugurar la franja, ha conseguido en menos tiempo el fin de todo programa y cadena de televisión: crear una audiencia fiel y consolidada.

Pero, ¿qué formatos intentaron replicar el éxito vivido hasta ese momento? ¿Y por qué no lograron consolidarse? ¿Estará Telecinco a punto de quemar su último cartucho del access prime time con los 'Cuentos chinos' de Jorge Javier Vázquez?

La etapa después de 'El informal'

Ya decíamos que era abril de 2002 cuando 'El informal' echaba el cierre para siempre. No tardando mucho, en septiembre de ese mismo año, la cadena volvía con un nuevo programa para el mismo tramo horario y que se llamó 'Pecado original'.

Este fue un formato que también analizaría la actualidad, la crónica social y otras curiosidades desde una perspectiva divertida y relajada, muy al estilo de su predecesor. Sin embargo, a pesar de mantener más o menos a la audiencia de 'El informal', a partir de 2005 empieza a notar su desgaste, lo que unido a reiteradas presiones políticas, como reconoció Paolo Vasile, desembocarían en la cancelación del formato.

Hora de tomar un rumbo nuevo: las series

Vista la situación, Telecinco decide presentar su gran y novedosa apuesta para liderar el access prime time: las series. Así, la cadena cambiaba radicalmente de estrategia y dejaba los programas a un lado para pasar a emitir 'Camera café', la serie de sketches ambientada en una oficina que popularizaron Arturo Valls, Ana Milán o Esperanza Pedreño, entre otros.

El equipo al completo de 'Camera Café'

Llegó a ser líder en esa franja horaria y, aunque seguiría ostentando esa posición privilegiada, en agosto del 2007 la cadena decidía darle descanso veraniego. En su lugar estrenaba un nuevo serial para el access prime time.

Hablamos de 'Escenas de matrimonio', la ficción que paradójicamente terminaría por robar el puesto a 'Camera Café'. La serie de José Luis Moreno rápidamente se convirtió en un auténtico éxito lo que terminaría por desplazar a la serie de Ana Milán y Arturo Valls a los domingos.

Sin embargo, como sucede con muchas de las series emitidas a diario, 'Escenas de matrimonio' también terminaría por quemarse. Era 2008 y, tras un vaivén de horarios y episodios reubicados, 'Camera Café' regresaba al access prime time para sustituirla. Ambas vivirían varias reubicaciones, hasta que en el 2009 eran canceladas definitivamente.

Pepe Ruiz, Marisa Porcel, David Venancio, Soledad Mallol, Miren Ibarguren y Dani Muriel en 'Escenas de matrimonio'

En el caso de 'Camera Café' el motivo de su final tenía otra explicación. Y es que, ese mismo año fue sustituida por su secuela, 'Fibrilando', una serie del mismo equipo de 'Camera Café' y que seguía la misma estructura de sketches, aunque en esta ocasión el escenario no era una oficina, sino un hospital.

Ahora bien, como dice el dicho, las segundas partes nunca fueron buenas y, en el caso de 'Fibrilando' no fue una excepción. Se emitieron ocho episodios, si bien lo hacía solo en el access prime time de los domingos, y lo cierto es que los datos de audiencia tampoco acompañaron ni se acercaron a su predecesora. De esta forma, en noviembre de 2009 era cancelada definitivamente y Telecinco volvía a replantearse qué hacer en esa franja.

'G20' y 'Fresa ácida' tampoco fueron suficiente

Al mismo tiempo, desde el mes de septiembre llevaban emitiéndose diariamente las entregas de 'G20', el programa presentado por Risto Mejide que analizaba la actualidad de una forma distinta, pues lo hacía clasificando a los peores personajes de la actualidad diaria en un ranking.

Risto Mejide en el plató de 'G20'

Ello iba acompañado de comentarios irónicos y mordaces muy al estilo del presentador. A pesar de anotar una media de algo más del 12% de share, en diciembre de ese mismo año emitía sus últimas entregas. Y es que, lo que parecía un parón navideño se convertía en uno sin fecha de vuelta.

Llegamos así a 2010, año en el que tendríamos que esperar al mes de febrero para conocer la nueva apuesta de la cadena para la comentada franja. Sería 'Fresa ácida', un programa que comentaba las noticias del momento tanto del mundo de la política, como de la economía y de la crónica social. Lo presentaba Carmen Alcayde y lo hacía apoyada por Cinta Méndez y Adriana Abenia.

Adriana Abenia, Carmen Alcayde y Cinta Méndez en 'Fresa ácida'

No obstante, el formato que ya antes de su estreno no vaticinaba un buen resultado, no logró superar el 10% de su primera emisión en ninguna de las sucesivas y, por lo tanto, solo seis entregas después terminaría por ser retirado de la parrilla. Tengamos en cuenta que actualmente las cifras de audiencia han sufrido una bajada generalizada con la llegada de las plataformas de streaming y que datos considerados hoy día, a priori, buenos, en aquel momento eran especialmente bajos.

Así, Telecinco sumaba un nuevo fracaso en el disputado access prime, al tiempo que la competencia no dejaba de asediar. Recordemos que en Cuatro estaba 'El hormiguero' como formato completamente consolidado.

Cuesta abajo y sin frenos

Y a partir de entonces, podríamos decir que llegaría para quedarse el descontrol absoluto. Telecinco intentó ubicar en la parrilla un especial de su programa 'Vuélveme loca'. Se llamó 'Vuélveme loca...esta noche' y se emitió hasta 2012 en el access nocturno de los miércoles.

No obstante, era solo un día a la semana, por lo que esto tampoco solucionaba su problema inicial: la cadena carecía de un formato capaz de enfrentar 'El Hormiguero' y 'El intermedio', dos pesos pesados de la franja que sí han conseguido sobrevivir al paso del tiempo.

Llegados a este punto en el que no había programa competente ni se le esperaba, Telecinco decidía utilizar una sus estrategias más repetidas y a la que más veces ha recurrido en la franja del access. Nos referimos a los resúmenes diarios o a las últimas horas del reality del momento en la cadena.

Raquel Sánchez Silva presentó la última hora de 'GH VIP'

De este modo, se popularizaron las intervenciones de Raquel Sánchez Silva desde el control de realización contándonos la última hora de la casa de 'Gran Hermano VIP', Lara Álvarez desde Honduras con cada nueva edición de 'Supervivientes' o bien, como también ha hecho con los concursos, emitiéndonos una entrega express de las audiciones a ciegas de 'La Voz', cuando todavía era parte de la programación de Telecinco.

Como decimos, estos eran mecanismos que durante mucho tiempo usó la cadena y que, lo cierto es que fueron ventajosos en términos de audiencia. A pesar de ello, la sensación era que para la cadena no era una apuesta real para la franja, sino que era más bien una solución transitoria.

Este, probablemente, haya sido uno de los motivos por los que la franja no ha vuelto a triunfar como haría antaño. Y es que, desde más o menos esta época, Telecinco no ha tenido la paciencia necesaria para consolidar un programa, sino que a las pocas semanas de su estreno han hecho cambios en el horario o en el día de emisión, resultando en una imposible adherencia del espectador al formato.

Ejemplo de ello fue 'Esposados', la que era llamada a ser la sustituta de 'Escenas de matrimonio', protagonizada por Pablo Puyol, Nazaret Aracil o Charo Reina y La Terremoto de Alcorcón (Pepa Charro). Solo duró siete episodios y, si bien nunca llegó a superar el 8% de share en ninguna de sus entregas, no sabríamos si de haberle dado margen o habiendo hecho algunos cambios en la trama hubiera podido dar algo de estabilidad al access.

Sara Carbonero en la primera temporada de 'Quiero ser'

Lo mismo pasó con la versión VIP de 'Cazamariposas' o 'Quiero ser', el anunciado a bombo y platillo programa conducido por Sara Carbonero que solo tres entregas después de su estreno fue relegado a Divinity dadas sus cifras de audiencia y las críticas generalizadas del público.

Tras poner un poco de pausa al asunto, en 2017 la cadena regresaba con una nueva propuesta, 'Sentido Común', un programa en el que la calle opinaba de los asuntos de actualidad. Ahora bien, solo duraría tres emisiones y luego sería enviado a Cuatro, donde finalmente terminaría por ser cancelado.

¿Qué pasó después?

Más recientemente, la cadena ha intentado cubrir la franja de forma aislada con la emisión de los making of de sus series, como por ejemplo 'La que se avecina'; con avances especiales de sus programas, como el previo de 'Las Campos' tras la operación estética de Carmen Borrego, o con un programa de zapping que paradójicamente supondría el regreso de Javier Capitán a Telecinco tras 'El informal'. Hablamos de '¡Toma salami!'.

También reservaron hueco para la información con 'Ucrania: esto no se podrá olvidar', centrado en la invasión rusa de Ucrania y que pretendía repasar a diario las claves del conflicto, de la mano de Ana Terradillos. Sin embargo, fueron en vano porque, como contábamos, estos parecían más intentos a la desesperada que opciones reales para la parrilla.

Ana Terradillos presenta 'Ucrania: Esto no se podrá olvidar'

Lamentablemente, el resto es historia. Y es que, desde hace algo más de una década, Telecinco no ha sido capaz de volver a la parrilla con un programa para el access prime time capaz de plantar cara a la competencia, la misma que apenas se ha visto amenazada por el primer canal de Mediaset en ese tramo horario.

De este modo, lo que Telecinco ha ido haciendo en los últimos años con la idea de ganar algo de terreno es adelantar el prime time respecto a las otras cadenas. Así optaba a conquistar parte de la franja teórica del access con su contenido prime time.

¿Será 'Cuentos chinos' la solución a sus problemas?

La situación puede que esté a punto de cambiar, o al menos así confía la cadena en que suceda, sobre todo tras la más que evidente bajada en audiencias sufrida por Telecinco. Para ello, Mediaset ha decidido contar con uno de sus pesos pesados, Jorge Javier Vázquez, que aterriza en su canal principal para presentar 'Cuentos chinos'.

El programa, que pretende hacer la competencia a 'El Hormiguero' y 'El Intermedio', está planteado como un formato de entrevistas a personajes conocidos. En ese propósito estará acompañado de varios colaboradores, entre ellos Anabel Alonso,Susi Caramelo, Josep Ferré, Athenea Pérez o Germán González, que con sus secciones repasarán la actualidad, se meterán en las casas de los famosos y jugarán con el público presente en el plató.

'Cuentos chinos' busca su inspiración, evidentemente, en la cultura del país asiático y para ello se vale también de su mascota Jing Jing, bajo la que está la actriz Carla Pulpón, conocida en televisión por haber sido la voz de 'Mapi' en La 1 de RTVE.

Ahora solo queda ver si 'Cuentos chinos' es ese formato que Mediaset llevaba buscando todo este tiempo para el access prime time o si Jorge Javier era el rostro que le hacía falta a la cadena para levantar dicha franja horaria. Solo el tiempo y las audiencias lo dirán.