TRAS 131 CAPÍTULOS

La serie 'Renacer' llega a su final en Antena 3 el martes 24 de febrero

La ficción turca estrenada en noviembre de 2024 emitirá su último episodio en la cadena principal de Atresmedia.

La serie 'Renacer' llega a su final en Antena 3 el martes 24 de febrero
©Atresmedia
Por Adrián López CarcelénPublicado: Martes 24 Febrero 2026 13:27 (hace 5 horas)

Tras 131 emisiones en las noches de los lunes y los martes, 'Renacer' emitirá este martes 24 de febrero su último capítulo en Antena 3. La ficción, que ha conseguido mantener una gran fidelidad en audiencia, promedia un 10,7% de cuota de pantalla y 800.000 espectadores. Tras haberse enfrentado a numerosos rivales, la serie termina su andadura después de más de un año de emisión ininterrumpida en horario estelar.

La ficción ha seguido la estela de otras ofertas turcas como 'Mujer', 'Hermanos (2021)' o 'Una nueva vida', la apuesta que actualmente se emite en el prime time de los domingos. Los capítulos finales de 'Renacer' se emitirán tras los episodios de estreno de 'En tierra lejana', la nueva serie que se estrenó con gran éxito el domingo 15 de febrero, liderando tres jornadas consecutivas y situándose como lo más visto de la noche.

La ficción turca &amp;#39;Renacer&amp;#39; se ha emitido de forma ininterrumpida desde noviembre de 2024 en Antena 3
La ficción turca 'Renacer' se ha emitido de forma ininterrumpida desde noviembre de 2024 en Antena 3

Un repaso a la historia de 'Renacer'

'Renacer' sigue la historia de Bahar, una mujer que hace 20 años abandonó su formación como médica para dedicarse a su familia y a su embarazo. Su vida da un vuelco cuando una grave enfermedad se interpone en su camino. Su marido, Timur, un reconocido doctor que es el único posible donante de hígado, se niega a salvarla. Pero en lugar de rendirse, Bahar encuentra una segunda oportunidad gracias a un donante anónimo.

Así, tras descubrir la traición de su marido, decide retomar las riendas de su vida y vuelve a seguir su pasión por la medicina. Aunque él intenta de todas las maneras posibles que renuncie a sus sueños y vuelva a ser ama de casa, Bahar no está dispuesta. Pese a los retos que se le ponen por delante, ella se mantiene firme y lucha por su sueño.

A lo largo de la serie, se siguen las aventuras y retos a los que debe hacer frente Bahar, la protagonista de &amp;#39;Renacer&amp;#39;
A lo largo de la serie, se siguen las aventuras y retos a los que debe hacer frente Bahar, la protagonista de 'Renacer'

A lo largo de los 131 capítulos de la serie, los espectadores de 'Renacer' han vivido el divorcio de Bahar, sus segundas oportunidades al amor, su crecimiento como madre y su florecimiento como una gran profesional de la medicina. Ahora, Bahar tendrá que enfrentarse a un último desafío. Habrá que esperar a ver el último episodio para saber si la protagonista podrá hacer o no realidad su sueño.

