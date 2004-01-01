Atresmedia |

Siete años han pasado ya desde que la exitosa apuesta por 'Fatmagül' abrió las puertas de la televisión española a las ficciones turcas. Desde entonces, especialmente en el caso de Atresmedia, la lista de series que han llegado al público español no ha dejado de crecer y, próximamente, sumarán un título más en la parrilla de Antena 3: 'En tierra lejana'.

La principal cadena de Atresmedia ya ha iniciado la promoción de esta nueva serie, de nombre original 'Uzak Sehir', presentándola como "el fenómeno que ha conquistado a treinta millones de espectadores en todo el mundo y sigue creciendo", hasta el punto de que ha sido "vendida a casi cien países" a los que ahora se sumará España. Un debut por ahora sin fecha concreta, pero que se produciría "muy pronto".

'En tierra lejana' se sumaría así a las más recientes apuestas turcas que siguen en la parrilla de Antena 3, 'Renacer' y 'Una nueva vida', y por ahora se desconoce su ubicación en la parrilla de la cadena. La ficción, protagonizada por Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Müfit Kayacan y Ferit Kaya, cuenta la historia de Alya, una mujer cuya vida en Alaska da un giro radical cuando pierde a su marido en un accidente de tráfico.

Con el fin de cumplir su última voluntad, Alya y su hijo Deniz ponen rumbo a Mardin, la tierra natal de su marido, para enterrarlo allí. No obstante, la viuda se topa con una desagradable situación: su suegra, matriarca del clan Albora, no solo la culpa de provocar la muerte de su hijo, sino que además no está dispuesta a dejar marchar a su nieto. En medio de toda la tensión, además, comenzará a surgir el amor entre Alya y el hermano mayor de su difunto esposo, lo que pondrá más al límite su situación en el clan.