Antena 3 estrena 'En tierra lejana', su nueva apuesta turca, en un evento de tres noches

Por Fernando S. Palenzuela |

Antena 3 lleva tiempo promocionando 'En tierra lejana', su próxima apuesta de ficción turca para relevar 'Renacer', que llega a su fin después de algo más de un año ocupando las noches de los lunes y martes. Sin embargo, su estreno se producirá en la noche del domingo y se alargará durante otras dos jornadas más en la franja del prime time.

De este modo, Antena 3 ha optado por la estrategia de comenzar las emisiones de 'En tierra lejana' el domingo 15 de febrero a las 22h, ocupando así el hueco de 'Una nueva vida'. Los dos días siguientes también se emitirá la nueva serie, solo que a las 23h, de modo que habrá tres días seguidos de la ficción turca para conformar este evento televisivo.

Fotograma de 'En tierra lejana'

Así es 'En tierra lejana'

'En tierra lejana' pone sobre la mesa el contraste entre la sociedad tradicional y patriarcal y la libertad de su protagonista, Alya. Esta mujer es una doctora independiente que se ve obligada a tener que convivir en unas costumbres que son ajenas a ella en el momento en el que llega a Midyat junto a su hijo Deniz.

'En tierra lejana' llega a Antena 3 el 15 de febrero

Esta ciudad es la tierra de su difunto marido, Boran, al que quiere enterrar. No obstante, su aparición trastoca a su familia política, pues. Alya se ve obligada a no abandonar la ciudad, y por tanto lidiar con sus tres cuñados y su suegra,. Así pues, la protagonista deberá casarse con el hermano de su marido.

La ficción tiene como eje central la maternidad, pero también la liberación de la mujer. Alya se enfrentará a las convenciones de la sociedad patriarcal, de modo que ayudará a muchas mujeres de su alrededor a abrazar la libertad y a negarse a ver cómo otros oprimen y atan sus propias vidas. 'En tierra lejana' se estrenó en Turquía en noviembre de 2024 y en septiembre de 2025 se estrenó la segunda temporada.