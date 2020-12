Carlos Lozano reaparece renovado y arrepentido por sus enfrentamientos tras varios meses desaparecido

Carlos Lozano había desaparecido por completo de la televisión desde su última intervención el 31 de julio en 'Sábado deluxe' donde tuvo una fuerte disputa con su expareja, Miriam Saavedra. Varios meses después el equipo de 'Viva la vida' encontraba al presentador, que había cambiado su vida por completo alejado de los focos. Lozano había vendido su casa y llevaba una rutina mucho más saludable. Después de todo este tiempo volvió a Telecinco y se sinceró en el espacio presentado por María Patiño donde además tuvo un breve reencuentro con su expareja.

Miriam Saavedra en 'Sola/Solo' y Carlos Lozano en 'Sábado deluxe'

Durante su entrevista el 12 de diciembre en 'Sábado deluxe', Lozano ha confesado que ha tardado más de un año en superar su relación con Miriam. Por ello, no ha querido hablar con su expareja, quien se encuentra concursando en 'Sola/Solo': "Yo ya he pasado el rencor y el odio pero nunca vamos a ser amigos", afirmaba el presentador. En la conexión en directo con el pisito, Saavedra no pudo evitar las lágrimas al confesar que había traicionado a Lozano con otros hombres: "Yo me equivoqué, no fui del todo trasparente con él en el sentido de que estaba en esos amores que uno tiene a veces tóxicos. No eres consciente de lo que pasa, si están terminados o no", afirmó la ganadora de 'GH VIP 6'.

A pesar de todo, el comunicador llega a la pequeña pantalla "renovado" y "cicatrizando las heridas" de su relación con la peruana. Se arrepiente de la imagen que ha dado en la televisión estos años donde se ha convertido en uno de los concursantes más polémicos de 'GH VIP 4' y 'Supervivientes 2019'. Además, han llamado mucho la atención los fuertes enfrentamientos que ha tenido con alguna de sus exparejas: "No tenía que haber insultado ni volverme como loco. Pero claro, cuando te tocan el corazón pues te vuelves así".

Un nuevo amor

Carlos Lozano no ha perdido el tiempo y ya se encuentra inmerso en un nuevo proyecto amoroso con una joven que aún no conoce en persona, pero hacia la que siente una fuerte atracción y considera que ambos "están muy felices". La está conociendo a través de las redes sociales y la joven tiene entre 23 y 28 años de edad: "Es una chica muy guapa, pero no es altanera, trabaja en una tienda de ropa y eso es lo que más me gusta de ella, que es una chica normal que no busca fama y a la que no le gusta este mundo", confiesa el presentador.