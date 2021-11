Bertín Osborne habló en su paso por 'La Roca' de su relación con la política. Su presentadora preguntó al también cantante si nunca le había llamado dicho asunto, a lo que respondió que había recibido ofertas de varias formaciones: "Me han llamado de cuatro partidos distintos". Sin embargo, aunque aseguró que le han hecho propuestas, comunicó que las había rechazado.

Nuria Roca y Bertín Osborne, en 'La Roca'

Además, el madrileño se sinceró con Nuria Roca y dio detalles concretos: "Yo he hablado con Rosa Díez en un momento", señaló. Asimismo, reconoció mantener una fuerte amistad con Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. También, aseguró que había un partido que se había resistido a comunicarse con él: "Yo he echado de menos que me llamaran del PSOE", sentenció. "Podemos no", aclaró por si alguien tenía dudas.

Osborne confesó que no le interesa la política y que actualmente sigue manteniendo la misma opinión: "No tengo ningún interés. ¿Tú me imaginas a mí, lo que voy a durar yo ahí?". Por último, el comunicador se definió como una persona "antipartidos": "Me parece que los partidos son los cánceres de toda esta democracia", aseveró contundentemente.

Su opinión sobre el Rey emérito

El cantante aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras al monarca. Osborne explicó que no encuentra sentido a que Juan Carlos I siga residiendo fuera de España: "No está imputado en nada, no sé qué hace allí". Asimismo, finalizó con una comparación: "Otegi, el de Batasuna, se pasea por aquí y la gente le hace la ola, y don Juan Carlos allí en Dubái con los burkas. No me parece una cosa equilibrada".