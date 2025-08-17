La Guardia Civil evacua a una reportera de 'Fiesta' por el avance de las llamas en Galicia

Por Julia Almazán Romero | |

El fuego que arrasa Galicia desde hace una semana dejó, una vez más, un impactante momento vivido en televisión.después de quedar atrapada en medio de las llamas mientras informaba en directo desde la provincia de Lugo.

La periodista relató en primera persona cómo cambió la situación en cuestión de segundos: "Nos vamos porque están llegando las llamas a donde tenemos el coche. Por precaución, nos vamos a mover de punto". Poco después, efectivos de emergencias pidieron a la reportera y su cámara abandonar la zona por riesgo extremo.

Arabella Otero informa de los incendios desde la provincia de Lugo

Ya en un lugar más seguro, Otero explicó lo que ocurrió en ese tenso instante: "Me tuve que mover, se estaban uniendo justo las dos laderas iban a atravesar la carretera y había líneas de alta tensión que pasaban por encima de mi que ya estaban a punto de llegarles las llamas entonces el peligro era evidente", relataba la reportera después de haber pasado el peligro.

La magnitud del desastre es crítica, en Galicia se han quemado 46.000 hectáreas en apenas una semana. En localidades como Albaredo, los vecinos se han organizado de manera desesperada. Según ha contado la propia Otero, "han sacado a los niños, a las mujeres y a las personas mayores del pueblo y se han quedado solo allí los hombres y los jóvenes para enfrentar ellos mismos el fuego".

Galicia vive la peor oleada de incendios de su historia

La Xunta de Galicia ha reconocido que el dispositivo está desbordado y ha pedido más medios para contener un fuego que no deja de multiplicarse y muchos de ellos son presuntamente provocados. Municipios de Ourense y Lugo siguen recibiendo alertas a través de Protección Civil, con recomendaciones de no desplazarse y permanecer confinados en casa. Con varios frentes activos y el humo extendiéndose incluso a zonas alejadas del foco, la Xunta califican esta ola incendiaria como "la peor situación de la historia" en Galicia.