Por Sandra Alcaide Barrón |

Durante este verano España, entre ellos el de una parte de la Mezquita de Córdoba, uno de los mayores monumentos nacionales. Además, estos impredecibles fuegos no solo, sino que también han afectado a algunas informadoras mientras

Con pocas horas de diferencia entre ambos casos, dos reporteras, una de 'Informativos Telecinco 21:00' y la otra de 'Y ahora, Sonsoles', huían de las zonas desde las que estaban informando sobre el incendio de León y Zamora debido a unos fuertes vientos que revolucionaron las llamas.

Noemí Bautista, la reportera de Informativos Telecinco, cubriendo el incendio de León

En las imágenes de Telecinco se puede apreciar el susto que vivió Noemí Bautista en León. Durante la cobertura, la reportera avisaba a su equipo: "Vámonos, vámonos. Sergio, viene". Tras ponerse a salvo en La Bañeza, donde se encuentran refugiados miles de vecinos, la informadora continuaba dando detalles del incendio: "Estamos bien, impactados por la velocidad de este incendio. Estábamos con los vecinos grabando y en tan solo unos segundos el fuego, que estaba lejos, cambió de dirección".

Por otra parte, a las pocas horas le sucedía algo similar a Flavia Bertolini, reportera de 'YAS verano', que se encontraba informando sobre el incendio de Puercas, en Zamora. La reportera daba su relato sobre su situación con la voz entrecortada y un nerviosismo palpable: "Los vecinos, además de ayudar a sofocar el fuego, han tenido también que ayudarnos a nosotros a salir porque estábamos prevenidos en un punto para realizar la conexión en directo y ha comenzado a levantarse el viento y a aparecer pequeños focos de fuego cerca del pasto que aún estaba sin quemar. En ese momento ha aparecido, gracias a Dios, Jesús, que nos acompaña con su compañero Raúl. Gracias a vosotros estamos aquí".

Pepa Romero dando ánimos a Flavia Bertolini, la reportera de 'YAS verano' que estaba cubriendo el incendio de Zamora

El consuelo de Pepa Romero a la reportera de 'YAS verano'

Ante esto, Pepa Romero le mandaba unas palabras de consuelo a su compañera: "Nosotros informamos, pero, por favor, lo primero es la seguridad, no tenemos que meternos en el fuego para informar de esto. Yo solo te pido que os cuidéis el cámara y tú. Eso es lo primero". De esta forma, la presentadora de 'YAS verano' la ayudaba a calmar sus nervios y le aconsejaba para no ponerse en riesgo en próximas ocasiones.