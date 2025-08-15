Por Sandra Alcaide Barrón |

Ser reportero es, dentro del mundo periodístico,, debido a las distintas situaciones a las que se exponen. Habitualmente se venpor parte de la gente que pasa alrededor de las cámaras, que en algunas ocasiones opta por

Además de esto, ser reportero implica tener que desplazarte hasta el lugar de los hechos para dar la mejor cobertura posible, lo cual no siempre es posible. Tras la oleada de incendios que está habiendo en España, dos reporteras, una de 'Informativos Telecinco 21:00' y otra de 'Y ahora, Sonsoles', se encontraban cubriendo algunos de los incendios de León cuando, tras un fuerte viento que cambió la dirección de las llamas, tuvieron que huir de sus zonas.

Una reportera de 'YAS verano' que tuvo que huir de las llamas

Ambos casos han provocado la indignación de una reportera de RTVE, Gemma Camacho. La comunicadora forma parte desde hace dos años de 'Mañaneros 360', donde se dedica a realizar reportajes de todo tipo. Además, también formó parte de 'Hablando claro', cumpliendo las mismas funciones.

Es por esto que la reportera de Televisión Española, al ver las imágenes de ambas reporteras de Antena 3 y Telecinco, ha querido lanzar una crítica a través de Instagram contra las cadenas por exponer a los reporteros a situaciones de peligro. "Con todos mis respetos, no entiendo la necesidad de exponernos, de peligrar para contar la noticia". Este era el inicio de su contundente mensaje.

Noemí Bautista tuvo que huir ante el cambio de dirección del fuego

"Ya está bien. Ya basta de peticiones para estar al límite. El espectador lo va a entender igual con colas. Somos comunicadores, no marionetas de la tele". De esta forma, Gemma Camacho se desahogaba con sus seguidores, además de atacar las exigencias que tienen las cadenas de televisión con los reporteros.