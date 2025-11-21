La brutal respuesta de Buenafuente a Mariló Montero por decir que "estamos camino de la dictadura"

Por Sergio Navarro |

El 20 de noviembre se cumplía medio siglo de la muerte de Franco. Muchos formatos televisivos apostaron por especiales de esta fecha y otros, como 'Futuro imperfecto' no dejó pasar este día para hablar del franquismo, de la dictadura, y de aquellos que dicen que "con Franco se vivía mejor", algo que Andreu Buenafuente se encargó de matizar: "Con Franco se vivía a lo mejor".

Mucha gente dice que hoy en día estamos viviendo la dictadura de Pedro Sánchez, con lo que el presentador ironizaba imaginando el pensamiento de los franquistas que sigue habiendo en pleno 2025: "¿Cómo que nos comparan con Pedro Sánchez? ¿Pero esto qué es? Con lo que nos lo curramos nosotros... Ya no se hacen dictaduras como antes, joder".

Andreu Buenafuente habla sobre la dictadura desde 'Futuro imperfecto'

A continuación, destacaba un titular de Mariló Montero, a quien tildaba de "referente intelectual": "Digo sin ninguna exageración que estamos camino de la dictadura". Tras leer esta declaración, el presentador recordaba que le llamó su madre, preocupada preguntando si estábamos en otra dictadura. "Como ella ya vivió una verdad, le digo: No sé, mamá, igual la gente está confundiendo dictadura con que algo no les guste", poniendo como ejemplo a uno que pregunta qué hay de cenar, le responden que lentejas y contesta: "Esto es una dictadura".

¿Ha cambiado el significado de dictadura?

Buenafuente, en 'Futuro imperfecto', recordando la dictadura franquista

Por ello, Buenafuente contaba que había ido a ver si el significado había cambiado y él se había despistado, pero lo buscó, y no: ", quita los derechos de las mujeres... censura. Además, en España, abogó por la pena de muerte y prohibió la libertad de expresión".

La reflexión que sacaba el presentador es que "si estuviéramos en una dictadura, como dicen algunos, yo no habría podido decir nada de lo que he dicho". Después dio paso a otro titular que señalaba que el 20% de los jóvenes creen positiva una dictadura franquista, a lo que el catalán se limitó a exponer que igual influye no haberla vivido.

Antes de cambiar de tema y para cerrar el asunto de la dictadura franquista, Buenafuente dijo: Que la dictadura era una mierda pinchada en un palo, lo peor que le puede pasar a un pueblo (...) A ver si lo enterramos de una vez. Enterrado está, pero a ver si nos ponemos todos encima y ya no hay manera de que pueda resurgir el tema y queda soterrado en lo más profundo de la peor memoria de este país".