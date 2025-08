Por Roberto Ponce López |

En el programa del 24 de julio Andreu Buenafuente estuvo haciendo chistes. Una semana después, para el último programa de la temporada de ' Futuro imperfecto ', el presentador ha lucido

"Quizás no hace falta que os diga que nos vamos de vacaciones", ironizaba Buenafuente sobre ello. Acto seguido dijo: "Me he puesto este flotador y no me lo voy a quitar hasta septiembre", haciendo alusión a esas merecidas vacaciones que se toma el programa hasta que dé comienzo la nueva temporada en las cadenas.

Andreu Buenafuente agradeció al público el apoyo que ha tenido 'Futuro imperfecto' en el último programa de la temporada

Por lo tanto, Andreu Buenafuente y sus colaboradores tendrán un mes para descansar y para pensar si habrán algunas novedades de cara a lo que se viene en septiembre, donde deben continuar con las pilas cargadas tras haber sido capaces de asentarse con buenos datos en La 1.

Tras ese pequeño anuncio, siguió el programa con su habitual humor, tocando siempre temas de actualidad y haciendo crítica social. En este caso habló sobre los negacionistas del cambio climático. "Este flotador me va a perjudicar para aspectos básicos de la vida cotidiana, (...) pero es mejor eso que trabajar con 40 grados. Un saludo a los que todavía siguen negando el cambio climático", comentó el catalán.

'Futuro imperfecto' comenzará su segunda temporada en septiembre tras las vacaciones del equipo

Buenafuente agradeció al público por el apoyo

Por último, el humorista no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer al público, y a los telespectadores, el apoyo que ha tenido 'Futuro imperfecto'. El programa ha conseguido tener datos estables, con un 11,7% de share de media en su primera temporada, lo que se puede considerar un éxito para RTVE.

"Estoy aquí para agradecerles a todos el apoyo que nos habéis dado en esta primera temporada de 'Futuro imperfecto'", comenzó explicando para después lanzarse una pullita a ellos mismos. "¿Ha sido un éxito arrollador, Andreu? (...) Nos ha visto la suficientemente gente como para decir que este programa tiene futuro. Imperfecto, pero lo tiene", dijo el catalán, antes de dar paso a una recopilación de los mejores momentos de la primera temporada.