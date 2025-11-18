Después de muchas especulaciones y hasta una consulta pública para que los espectadores expresaran sus preferencias, RTVE ya ha puesto nombre a los presentadores de las Campanadas 2025/2026 en La 1. Los encargados de tomarle el relevo a David Broncano y Lalachus, que consiguieron recuperar el liderazgo al arrebatárselo a Antena 3, serán Andreu Buenafuente y Silvia Abril.
Si el año pasado RTVE optó por dos rostros de 'La revuelta', el programa que revolucionó el inicio de temporada, para esta ocasión ha repetido la misma estrategia, pero con 'Futuro imperfecto', otro de los espacios que más alegrías les está dando. Por tanto, el presentador y la actriz, que son pareja sentimental, despedirán el año desde la Puerta del Sol, según revela Informalia.
La pareja no lo tiene nada fácil, y es que contra ellos están los titanes de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que fueron capaces de arrebatarle el liderazgo a La 1. Sin embargo, Broncano y Lalachus rompieron la hegemonía en 2024, por lo que Buenafuente y Abril tienen la misión de no cederle el dominio a Atresmedia que, además, este año prescinde de laSexta y emitirá las mismas Campanadas en sus dos canales principales.
José Pablo López avanzó hace unos días que este año harán "algo muy diferente" que "será espectacular", por lo que hay que esperar a conocer qué han preparado.
RTVE, Atresmedia... Y Mediaset
Este año, las parejas de presentadores de las Campanadas en las cadenas generalistas se reducirán a tres. Además de Andreu Buenafuente y Silvia Abril y de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, Mediaset ya comunicó hace unos días a sus elegidos. Se trata de Sandra Barneda y Xuso Jones, quienes esta vez protagonizarán la noche más especial del año desde Sallent de Gállego, en Huesca.