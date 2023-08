Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 7 de agosto, La 1 emitió la tercera entrega del 'Grand Prix', en la que Aguilar de Campoo y Cervelló fueron las protagonistas. Como cada semana, el programa dejó tras de sí momentos que dieron para mucho en las redes sociales aunque, entre todos ellos, destacó la reacción de un concursante que, en uno de los juegos, arrojó a la vaquilla la pelota con la que cargaba. Un momento sobre el cual se pronunció con humor Miguel del Pozo, protagonista del momento al estar bajo el disfraz de la mascota del programa.

La vaquilla del 'Grand Prix' consigue echar a un concursante del equipo amarillo de la cinta

Como en cada entrega, los pueblos participantes podían ganar comodines con los que. En esta ocasión, le tocaba a "Gabriela, la vaquilla que canta zarzuela y que viste con pamela", quien se estrenó ayudando al equipo azul de Cervelló en "Baloncesto en pañales". Un juego en el que los concursantes de ambos equipos,al llegar al final, con unas grandes bolas.

La tarea de la vaquilla, en esa ocasión, consistía en entorpecer dicha labor al equipo de Aguilar de Campoo, vestidos de amarillo. Fue entonces cuando produjo una reacción inesperada por parte de uno de los concursantes, cuando la mascota del programa logró tirarlo de la cinta, puesto que le lanzó la bola antes de continuar con el juego. Un movimiento por parte del castellanoleonés que generó muchas risas, incluidas en la persona oculta bajo el disfraz, el deportista Miguel del Pozo, quien admitió que "si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo".

Soy el que va dentro de la vaquilla... y si hubiese estado en el lugar del concursante, hubiese hecho lo mismo.



Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note ???? — Miguel del Pozo (@ricohill8) August 7, 2023

???? ¿Qué le habéis hecho a nuestra vaca? ????#GrandPrixTVE pic.twitter.com/N3VeU3GoZh — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 7, 2023

QUE LE HA TIRADO LA BOLA A LA VAQUILLA #GrandPrixTVE pic.twitter.com/d4U1oXe8sJ — henry (@henryhenndrix) August 7, 2023

QUE LE A DADO UN BALONAZO A LA VAQUILLA JAJAJAJAJAJA #GrandPrixTVE pic.twitter.com/GbN4plIMxE — Patt ???? (@ThroughThePoets) August 7, 2023

Aguilar haciendo aquello que todos quisiéramos si una vaquilla nos tira de la cinta con lo que cuesta llegar a esa altura... #GrandPrixTVE pic.twitter.com/sOasNv7B5k — Carla Jó (@carlajope) August 7, 2023

#GrandPrixTVE



Yo: Que te pasa?

Mi novia: Nada



Mi novia 3 segundos después: pic.twitter.com/iuwZ0kRDeQ — ???????? ???????????????????????? (@ElMiticoBarbas) August 7, 2023

El jugador de Aguilar de Campoo lanzando la bola a la vaca Gabriela que le ha echado fuera de la cinta ????#GrandPrixTVE pic.twitter.com/hP4mfQtnRI — YinYang (@ClonClexa) August 7, 2023

Las mejores galletas son de Aguilar de Campoo #GrandPrixTVE pic.twitter.com/rFsCMTw62n — Asterisco (@supernimja) August 7, 2023

Cuando me dicen que me calme



#GrandPrixTVE pic.twitter.com/wI7ws25FMK — Naomi Misora (@Naomi_Misora93) August 7, 2023

Cuando los niños me piden el balón y me dicen señor #GrandPrixTVE pic.twitter.com/wFGSdFkygG — Mortademon (@Mortademon) August 7, 2023

Que falta de respeto! Eso no se hace #GrandPrixTVEpic.twitter.com/B02w7ooAym — Sara ???? (@SMmad90) August 7, 2023

"Nos divertimos mucho"

"Me gané el bolazo, y me reí mucho, aunque no se note", añadía el deportista, después de haber compartido en otro tuit sus ganas de "que emitiesen el programa 3 para revivir este momento desde otra perspectiva". Ante las preguntas de los espectadores, Del Pozo confesó que el concursante no le había dicho nada después, aunque "no sé si le vi la cara".

"Pero vamos, hay muy pero que muy buen rollo entre todos: equipo, pueblos, mascotas... todo", matizó la "vaquilla", quitando hierro al asunto. Asimismo, Del Pozo desveló que "entre juego y juego, comentamos lo anterior y nos echamos unas risas. Creo que es parte del éxito, nos divertimos mucho haciéndolo", al remorar un momento que dio tanto para hacer memes como para compartir unas carcajadas, aunque también hubo quienes criticaron el gesto del concursante.