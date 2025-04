Revilla responde al rey emérito: "¿Por qué no demanda a Bárbara Rey o a Corinna?"

Por Ricardo Javier Cardona Jiménez |

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con Miguel Ángel Revilla tras conocer que el Rey Juan Carlos I ha iniciado acciones legales contra el mismo por difamación y vulneración del derecho al honor. El rey emérito reclama 50.000 euros por una serie de declaraciones realizadas en distintos medios de comunicación por parte de Revilla, lo que Ana Rosa Quintana ha definido como un "duelo de campechanos".

Por su parte, el expresidente de Cantabria ha expresado que siente "rabia de que un inviolable demande a un ciudadano de a pie" y ha calificado las acciones legales del rey emérito como "injustas" y "mezquinas". "Me preocupa quedar como un calumniador. Además, 50.000 euros me hacen un descosido", ha declarado Revilla, visiblemente afectado y refiriéndose a la cantidad económica de la compensación por la querella legal.

Revillla en 'El hormiguero'

Asimismo, el cántabro comentó lo que le vino la cabeza tras enterarse de la noticia: "¿Cómo puede ser posible que un rey inviolable en el ejercicio de su poder de rey, artículo 5 de la Constitución, se querelle contra un ciudadano que es un hombre conocido, pero muy normalito? La segunda pregunta es ¿por qué a mí?".

"No es cualquier cosa enfrentarse al que fue nuestro rey"

"Por ejemplo, el CNI ha hecho comunicados de cómo han pagado los españoles todos los habitáculos donde han estado. ¿Por qué no demanda a Bárbara Rey o a Corinna y va a por Revilla?", se preguntó Revilla durante su intervención respecto a si tendría o no el rey emérito razones por las que querellarse contra otras personas o instituciones antes que con él.

Además, ha afirmado que esta situación le genera una gran decepción, ya que se consideraba defensor del monarca. "Yo tengo una decepción con este hombre cuando empieza a conocer estas cosas porque yo he apoyado al rey y he sido un Juan Carlista. Yo me considero estafado cuando quien me representa no tiene un comportamiento ejemplar", dijo finalmente.