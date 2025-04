Ana Rosa Quintana señala los errores de Paolo Vasile en Mediaset y habla sobre la "línea editorial" de TVE

Por Redacción |

Ana Rosa Quintana ha regresado a las mañanas de Telecinco, volviendo a capitanear 'El programa de Ana Rosa' tras su salto a la tarde con 'TardeAR'. Dos meses después de su retorno a las mañanas, la presentadora de televisión ha hecho balance de su etapa vespertina en 'El purgatorio', un pódcast de The Objective. Además, Quintana ha hablado sobre la "línea editorial" de Televisión Española así como del papel de Paolo Vasile en Mediaset España.

"Lo he pasado muy bien, pero echaba mucho de menos la política. Me lo pidió el consejero delegado cuando llegó. Me resistí un poco, pero al final...", decía la periodista sobre su salto a la tarde. Respecto a su relación con el italiano, Ana Rosa Quintana decía lo siguiente: "Es historia de la televisión. Yo tuve una relación magnífica con él, fue el que me fichó. Era un genio de la televisión, estaba en todo, con las ideas muy claras", explicaba la presentadora.

Ana Rosa Quintana y Paolo Vasile abrazándose

"Como todo el mundo que lleva tantos años y todos los éxitos que le ha dado a Mediaset, también ha cometido graves errores. Nunca debería haber dejado ir 'Pasapalabra' o 'El hormiguero'. Programas que están triunfando ahora en Antena 3. La columna vertebral de una programación es el day time, luego el prime time depende. Toda esa estructura la tenía Mediaset", recordaba la presentadora, admitiendo que si tuviera que recuperar un formato sería el concurso del rosco.

Sobre la televisión pública

"Mediaset no echa de menos a Paolo. Él cumplió su ciclo y se fue en un momento en el que la televisión empezaba a dar señales de desgaste. Ahora hay un consejero delegado que es distinto, que es más de trabajar en el despacho", explicaba Quintana. Por otra parte, la presentadora de televisión ha reflexionado sobre Televisión Española y su "línea editorial": "En este momento es muy cercana al PSOE. Todos los gobiernos que han llegado han intentado controlar TVE, ahora es más obvio", opinaba.