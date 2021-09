La fantasía está servida con el programa que va a arrancar Channel 4 de mano de 2LE Media, Motion Content Group y la española Zeppelin (Banijay Iberia). Se trata de 'The Language of Love', un formato en el que un grupo de británicos y un grupo de españoles tratarán de emparejarse en una impresionante finca en Andalucía. ¿Encontrarán el amor pese a no hablar el mismo idioma? ¿Es más profundo que las palabras? La cadena ya ha presentado todos los detalles de este novedoso programa.

Ricky Merino

Davina McCall y Ricky Merino serán los presentadores de este programa que seguro que da mucho de qué hablar, siendo para él una nueva aventura al frente de un programa tras '¡A cantar!'. Juntos, serán testigos de ver cómo las parejas recién formadas participan en desafíos y tareas para ayudarlos a probar su conexión, así como a aprender más sobre los países de cada uno, su cultura y sus idiomas. Al final de la edición de 8 capítulos tendrán que elegir entre el amor o una despedida. Quienes apuesten por el amor tendrán que tomar otra decisión: ¿se muda uno de los dos o intentarán mantener una relación a distancia?

Para el director de entretenimiento y eventos de Channel 4, Phil Harris, "Se trata de un experimento de citas fresco y muy entretenido con el que vamos a vivir un intercambio cultural repleto de sorpresas, confusiones lingüísticas y amores de verano; todo ello conducido por la verdadera reina de los realities, Davina, y su maravilloso compañero español, Ricky".

Las palabras de Zeppelin, la parte española del formato

Amparo Castellano, Directora General de Zeppelin (Banijay Iberia) y productora ejecutiva de 'The Language of Love': "Todos sabemos lo poderosos que pueden ser el amor y la atracción, y este nuevo formato eleva al género del dating show al siguiente nivel, explorando verdaderamente si los solteros pueden comunicarse cuando hablan lenguas diferentes. Se trata de un entretenido concepto, desarrollado y coproducido junto a 2LE y Motion, que estamos seguros llegará con éxito a otros mercados alrededor del mundo gracias al trabajo de nuestros compañeros de Banijay".