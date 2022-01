Ricky Merino dio la bienvenida al 2022 debutando en la televisión inglesa. El que fuera concursante de 'Operación Triunfo 2017' se ha puesto al frente de 'The Language of Love', un programa de citas de Channel 4 en el que comparte plano con Davina McCall. En su periplo por la cadena para promocionar el reality, el mallorquín no solo demostró su dominio del inglés, sino que también se aventuró a defender uno de los platos tradicionales de la gastronomía patria: la paella.

Ricky Merino, presentador de 'The Language of Love' en Reino Unido junto a Davina McCal

El intérprete de "Miénteme" parecía no estar dispuesto a consentir que se llamase "paella" a un conjunto aleatorio de alimentos con arroz: "Eso fue horrible; quiero decir, eso no era una paella tradicional", comenzaba exponiendo Merino tras las dudas de Steph McGovern. De hecho, la presentadora no tenía claro ni siquiera si estaban hablando de "un plato específico". Instantes después, el cantante reiteró su opinión: "¡Era arroz con cosas! [...] No era una paella valenciana", prosiguió con semblante serio.

Sin saberlo, la conductora del matinal había abierto uno de los grandes debates que suele abrirse recurrentemente en nuestro país. Ricky, por su parte, lo tenía muy claro y se negó a otorgar la cualidad de "paella" a cualquier comida, así que él mismo explicó su origen para disipar cualquier atisbo de duda entre los habitantes de las islas británicas: "En España, hay un lugar que se llama Valencia y la paella es de ahí. No es que la paella sea española, es que es de Valencia", concluía, mientras se podía apreciar el orgullo en su relato.

Ricky Merino y su experiencia frente las cámaras

No es la primera vez que Ricky Merino ejerce de anfitrión de un programa de televisión. En 'Operación Triunfo 2018', el cantante presentaba 'El chat', espacio posterior a la galas. Dos años después, Merino ejerció sus funciones como maestro de ceremonias en '¡A cantar!' de Netflix. Su siguiente experiencia al frente de un programa le permitió viajar hasta el Reino Unido para conducir el reality 'The Language of Love', donde, desde luego, hemos comprobado que se desenvuelve a la perfección.