Rigoberta Bandini y Luis Tosar presentarán los Premios Goya 2026

Los Premios Goya 2026 ya tienen presentadores. La gran noche del cine español comienza a calentar motores con el anuncio de sus maestros de ceremonias, que no serán otros que la artista Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar. Ellos dos se subirán al escenario para vivir una noche de cine en la 40ª edición de estos premios, que se celebrará el sábado 28 de febrero en Barcelona.
Rigoberta Bandini ganó un Goya a Mejor Canción Original por el tema 'Yo solo quiero amor' dentro de la película 'Te estoy amando locamente'. Además, en la ceremonia de 2025 también participó, versionando la canción 'El amor' de Massiel, por lo que la cantante ya es una habitual de esta ceremonia que en febrero presentará junto a Tosar.
Por su parte, el actor gallego cuenta con tres premios Goya gracias a su trabajo en 'Los lunes al sol', 'Te doy mis ojos' y 'Celda 211'. No obstante, es uno de los intérpretes con mayor número de nominaciones a estos reconocimientos, pues suma un total de once. La última de ellas fue este mismo 2025 como Mejor interpretación masculina de reparto en la película 'La infiltrada'.
Maribel Verdú y Leonor Watling, que fueron las anteriores maestras de ceremonias. Además, los Premios Goya regresan con su 40ª edición a Barcelona, donde la última vez que se celebró allí la gala fue en el 2000, presentada por Antonia San Juan y donde la gran triunfadora fue 'Todo sobre mi madre' con ocho premios.
Se podrá seguir en TVE
Como es habitual, la ceremonia se retransmitirá en directo por TVE, donde siempre tiene un gran seguimiento. La gala del año 2025 contó con 2.340.000 espectadores y firmó un 24,4% de cuota de pantalla, el dato más alto desde 2020, que apuntó un 26,1% con Silvia Abril y Andreu Buenafuente como presentadores por segundo año consecutivo.