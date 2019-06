Risto Mejide y Beatriz Talegón, enfrentados: "Mientras esté en este programa, no se defenderá a un terrorista"

Durante la mañana del 27 de junio, Beatriz Talegón y Risto Mejide protagonizaron una breve discusión a través de Twitter, a raíz del mensaje que la periodista escribió sobre Arnaldo Otegui durante su polémica entrevista en Televisión Española, en el que lo calificó de "inmenso" y deseó que "lo viéramos más", antes de agradecerle ser "un hombre de paz y demócrata". Unas palabras que no gustaron nada al presentador de 'Todo es mentira', programa donde contaron con la intervención de Talegón para que debatiera con Mejide.

Risto Mejide y Beatriz Talegón se enfrentan en 'Todo es mentira'

En la red social, el presentador se mostró crítico con las palabras de Talegón, un mensaje que recibió respuesta. "Hasta donde yo sé, a Arnaldo Otegui no puedes acusarle de haber matado a nadie. Y se me hace raro que pretendamos encasquetarle a él los muertos de otros", defendió Talegón, quien matizó que sus alabanzas hacia Otegui eran por la entrevista y la "necesidad de hablar de todas las víctimas". "Desprecio cualquier violencia y condeno todas las muertes", aseguró la periodista.

Después del repaso a los tuits cruzados entre ambos en el programa, Talegón defendió la opinión que había compartido, alegando que era "una entrevista muy necesaria". "Me ha parecido inmoral llamar inmenso a un señor que pertenecía a una banda terrorista", opinó Mejide, ante lo que Talegón insistió en que se refería a la entrevista. "Por lo que sea, llamar inmenso a un terrorista ya me parece fuera de lugar. Pero encima, llamarle 'hombre de paz', cuando se ha demostrado que formaba parte de esa organización terrorista, apretara él el gatillo o no, también me parece indecente", replicó el presentador, tajante.

"No hay ningún dolor necesario"

Mejide hizo referencia a la frase, "más cercana al perdón", que había pronunciado Otegui, en la que "lamentaba de corazón haber generado más dolor del necesario o del que tenían derecho". "Nadie tiene derecho a generar dolor. No hay ningún dolor necesario. Esa gente no tenía ningún derecho a matar y no era necesario matar a nadie", recalcó el presentador, generando aplausos entre el público. "Este señor es un monstruo, que se retrate, delante de todos", prosiguió Risto, después de asegurar que creía "necesaria" la entrevista, pero sin "blanqueamientos".

"No se va a defender a ningún terrorista"

Risto Mejide y Beatriz Talegón en 'Todo es mentira'

"Hablemos de todo y hablemos de verdad por una cuestión de democracia", alegó la periodista, después de reafirmarse en su defensa de la entrevista de Otegui e incluso recordar dos sentencias de Estrasburgo que aseguraban que "no había tenido un juicio justo". "Esto que estás diciendo sí que me parece ofensivo para las víctimas, lo siento muchísimo. Me parece indecente", opinó el presentador, antes de asegurar que "mientras él estuviera en ese programa, no se iba a defender a ningún terrorista". El presentador se enzarzó entonces en una discusión en la que Talegón defendía que Otegui ya había pedido perdón, algo que Risto negaba.

"Beatriz, veo que no nos vamos a poner de acuerdo con este tema", declaró Mejide, tras una pausa publicitaria que, admitió, "había agradecido". "Soy defensora del estado democrático y de derecho", señaló Talegón, que se mostró a favor de la reinserción social como argumento para defender a Otegui. "Estar juzgando a una persona por unos hechos por los que ya ha pagado, implicaría una condena perpetua para todos", alegó la periodista, quien recordó la legalidad de Bildu y la "colaboración" de Otegui en la detención de la actividad de ETA, mientras Mejide negaba con la cabeza.

"No puedo escuchar más bobadas"

"Beatriz, ya has terminado, de verdad. Por favor, no puedo escuchar más bobadas", interrumpió el presentador, algo que Talegón calificó como "falta de respeto". "Te estoy dando continuamente la oportunidad de defenderte, pero llega un momento en el que ya uno se harta", reconoció Risto. "Si defender el estado de derecho es llamar 'hombre de paz' a un terrorista, estamos locos. Es una tremenda bobada", concluyó el presentador de 'Todo es mentira', antes de tratar con Talegón el acoso en las redes sociales, donde la periodista había recibido graves insultos y amenazas a raíz de sus palabras sobre Otegui.