'La última tentación' arrancó en la noche del miércoles 13 de octubre en Telecinco con una nueva hoguera de los habitantes de Villa Luna, en la que el programa mostró la creciente intimidad entre Andrea Gasca y Manu González, hasta que emitieron su edredoning, el primero del reality, ante el novio de la catalana, Roberto de la Cruz. A pesar de que el madrileño se derrumbó antes de ver lo que había hecho su pareja en Villa Playa, se mostró sorprendentemente impasible al descubrir cuán lejos había llegado Gasca, momento en el que recibió el apoyo de sus compañeros.

Roberto de la Cruz se derrumba antes de ver las imágenes de Andrea Gasca en 'La última tentación'

"¿Crees que habrá cambiado su actitud?", planteó Sandra Barneda, antes de la emisión de las primeras imágenes. "Ojalá fuera adivino y pudiera decir que sí, pero necesito comprobarlo", confesó entonces De la Cruz, antes de romper a llorar. El programa procedió a mostrarle a Gasca hablando con Óscar Ruiz, quien la tachó de "impulsiva" y "caprichosa", algo con lo que ella se mostró de acuerdo. "Me puedo encaprichar de muchas cosas: de un bolso o de un tío. Un día me encapricho de uno y, otro día, de otro", bromeaba la catalana, quien también recibió besos por parte del soltero y de González, en la mejilla. "'La isla de los cuernos'. Tu novio debe estar contentísimo", se oía comentar a uno de sus compañeros.

"Me siento decepcionado. Me da igual uno que el otro. Se encapricha de un tío, de un bolso...", soltó De la Cruz, quien apostaba por que Gasca "no sabe ni lo que quiere en su vida. Pienso que no sabe valorar a las personas", al igual que manifestó de la catalana, sobre una gran capacidad para amar, que "conmigo no lo está demostrando si la tiene". "Estoy viendo a la Andrea que vi antes de conocerla y esa no es la que me ha mostrado. Me ha mostrado una Andrea que me amaba y se divertía conmigo", declaró el madrileño, afectado. "Te estás dando cuenta de lo que tenías en casa, que sé que no es fácil", intervino Lester Duque, tratando de animarlo, antes de que el programa mostrara los besos que Gasca había compartido con González, con quien se mostraba muy cercana.

"¿A quién le gusta ver a su novia así?"

Roberto de la Cruz, impasible al ver el edredoning de Andrea y Manuel en 'La última tentación'

"Una persona que te quiere no te hace eso. Yo a Andrea le he dado de todo: amor, cariño, sexo... no le ha podido faltar de nada. ¿Qué quiere irse con Manuel? Que se pire", soltó entonces De la Cruz, para después decantarse por que su pareja no se acordaba de él. "Tener que estar yo viendo esto, no es fácil", apuntó el madrileño. De la Cruz tuvo que ver a continuación cómo la catalana se pasaba un hielo con González y se morreaba con él en una fiesta, antes de acabar acostándose.

"No mires más esto. Ya tienes visto todo lo que tenías que ver", opinó Duque, mientras algunos de sus compañeros apartaban la mirada, al contrario que el madrileño. "¿A qué persona le gusta ver a su novia así?", planteó De la Cruz, tras lo cual admitió no haberse preparado para "ver a tu novia así". "Lo que tengo claro es que la que me pierde es ella a mí, no a ella", confesó el participante. Tras concluir la hoguera, a pesar de lo que había visto, el madrileño confesó que "sigo sintiendo lo mismo que antes por Andrea, porque los sentimientos no se van en un día y me costará olvidarla un tiempo".