Rocío Carrasco anuncia cuándo comenzarán las grabaciones de 'En el nombre de Rocío'

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Rocío Carrasco ha reaparecido ante la prensa para anunciar que 'En el nombre de Rocío', segunda entrega de la docuserie que narra su vida, sigue adelante y comenzará a grabarse próximamente. La hija de Rocío Jurado ha aprovechado la ocasión para contar más detalles sobre el proyecto y reaccionar a la demanda de su hermana.

Rocío Carrasco reaparece en 'Sálvame'

La defensora de la audiencia de 'Sálvame' ha vuelto a la escena pública. Tras acudir a un desfile de Palomo Spain en Madrid, Carrasco se ha mostrado ilusionada por su nuevo proyecto televisivo. "Estoy muy contenta. Va todo estupendamente, llevamos un mes y pico trabajando", ha confesado ante las cámaras de su nuevo programa al ser preguntada por la segunda parte de su docuserie. "La semana que viene empezamos a grabar", ha añadido en primicia la hija de "la más grande", despejando así cualquier duda de si la producción podía llegar a peligrar o no.

Además, la hija de la cantante ha querido dejar claro que con esta nueva entrega se conocerá a fondo a "Rocío Mohedano", dejando a un lado a la Jurado, ya que de "una persona tan grande y tan maravillosa nunca se sabe todo de ella". Rocío, que ha asegurado sentirse "muy satisfecha" con el trabajo realizado hasta el momento de cara al nuevo formato ha asegurado "tener ganas" y estar "fuerte" para todo lo que viene y ha expresado su voluntad de "ponerse bien del todo".

Sobre los Mohedano

Esta nueva producción de La Fábrica de la tele junto a la hija mayor de Jurado no ha sentado nada bien a los Mohedano. Gloria Camila ha demandado a su hermana por intromisión ilegítima a los derechos de Rocío Jurado. Pese a no querer hablar de "temas judiciales", Carrasco ha aprovechado su intervención en 'Sálvame' para afirmar que nota nerviosísimo en el seno del clan y "no hay que ponerse tan nervioso". Además, ha asegurado entre risas que su relación con la familia "sigue igual".