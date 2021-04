El miércoles 14 de abril, Telecinco emitió la séptima entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en la que Rocío Carrasco recordó a su madre, Rocío Jurado, en sus últimos años de vida. Un amargo y duro recorrido que repasó desde el momento en el que los médicos le detectaron cáncer de páncreas en el verano de 2004, hasta su muerte, en la madrugada del 1 de junio de 2006.

Rocío Carrasco revive la última aparición pública de Rocío Jurado antes de su muerte

"El médico me contó que el 80% no sobrevive. Dije: 'me da igual, mi madre está en el 20'", recordó Rocío, sobre el momento en el que descubrieron el diagnóstico, cuando "sentí miedo, terror". "Durante ese mes, desde que sale la noticia de su ingreso, recibió todas las muestras de cariño habidas y por haber, por los medios, por la gente... ante eso, se ve en la obligación de comunicarlo públicamente", confesó Carrasco, quien pudo ver la rueda de prensa que su madre organizó el 17 de septiembre de 2004, cuando anunció que sufría un cáncer de páncreas y que se iba a trasladar a Houston para tratarlo. "Fue un mazazo muy grande, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Me vi perdida pero, gracias a dios, me cogieron las manos adecuadas", declaraba entonces Jurado. "Me sentí muy orgullosa de ella, ya no como madre, sino como persona. Creo que hizo un ejercicio de fortaleza, aunque por dentro se estuviera muriendo", confesó Carrasco, tras lo cual añadió que "creo que eso le podía dar esperanzas a mucha gente".

"La familia se hunde, pero van pasando los días. No quiero decirlo de una manera que pueda parecer grotesco u ofensivo, pero creo que, al empezar el fin de alguien, dio paso al comienzo de muchos", manifestó la madrileña, haciendo referencia a las apariciones mediáticas de miembros de su familia que empezaron a darse desde entonces, sobre las que aseguró que "no voy a hacer juicios de valor del principio de las vidas televisivas de mucha gente de mi familia". Tras un tiempo de tratamiento en Houston, con sesiones de quimio y radio, Jurado regresó a España donde, "en ese momento, hace su último especial, 'Rocío siempre'", el 20 de diciembre de 2005. "Su última vez encima de un escenario. Tenía la fuerza justa, pero le hizo tanto bien, fue tan feliz haciendo esa última actuación...", rememoró Rocío, para después reconocer que había sido una "actuación que, por otra parte, creo que ella pensaba que no iba a llegar a hacer nunca". Además, Rocío Jurado concedió una última entrevista el 10 de enero de 2006 en 'El loco de la colina'.

"Estaba orgullosa de mí"

Rocío Carrasco revive la última actuación de Rocío Jurado en el especial "Rocío, siempre"

"Tenía muchas ganas de vivir, era una luchadora nata", aseguró Carrasco, quien recordó cómo, después de Navidad, su madre "empieza a encontrarse mal otra vez" y acaba viajando de nuevo a Houston. "Esos meses de Houston son terroríficos. Cada día pasaba algo nuevo, tenía algo más grave que lo anterior", recordó Rocío, quien acompañó a su madre en su regreso a España, junto a José Ortega Cano, en un avión privado medicalizado, propiedad de Paco el Pocero, que fue proporcionado gracias a la intervención de Ángel Nieto, considerado como un "hermano" de su padre. "En ese viaje, mi madre estaba loca, muy contenta, porque volvía a su casa", desveló Carrasco, emocionada.

La madrileña afirmó que "no me moví del lado de ella hasta que no se fue. Hasta esa larga madrugada. Esa eterna madrugada" del 1 de junio, por lo que no había visto a sus hijos desde hacía tiempo, dado que "no quería que mis hijos tuvieran esa imagen de la yaya". "Se iba lo más importante que puede tener una persona, que es su madre. Todo el mundo lloraba a la artista, pero yo lloraba a mi madre", confesó Carrasco, incapaz de dejar de llorar mientras veía imágenes del multitudinario entierro de Rocío Jurado. "Ella estaba orgullosa de mí y lo sé perfectamente. No hace falta que nadie me lo diga o lo recalque, porque hay cosas que solo ella y yo sabemos. Con eso me basta", manifestó la madrileña, entre lágrimas.