La noche del miércoles 14 de abril, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' emitió su séptimo episodio, en el que Rocío Carrasco arrojó algo más de luz sobre las mentiras que Antonio David Flores ha lanzado en su contra en los medios a lo largo de los años. Entre ellas, la protagonista de la docuserie hizo mención a Lydia Lozano, quien publicó una información falsa que Flores le había dado sobre el convenio regulador que había acordado Carrasco con él, y que dejaron muy tocada a la colaboradora.

Rocío Carrasco muestra la portada con la noticia de Lydia Lozano sobre el convenio regulador

"Ese año pasa viendo a esta persona en 'Crónicas marcianas', en todos los sitios, dándose golpes de pecho de que no me dejan estar con mis hijos, todo lo que hago es por mis hijos, soy el mejor padre del mundo", explicaba Carrasco. Algo que, "unido a lo que les estaba haciendo a los niños, me llevó a pensar que, quizás, si accedía y contribuía a que estuviera más tiempo con ellos, iba a cesar y que me iba a dejar en paz porque, supuestamente, había conseguido lo que quería". "Siempre me he encargado de que esos niños quisieran estar con su padre, de guardar su cara, de decirles todo lo bueno de él. Entonces, los niños querían estar con su padre", defendió Rocío, que apostó entonces por hacer "un convenio regulador de forma privada y dándole los niños quince días".

"Si realmente era lo que quería, tal vez así, todo pararía", confesó Rocío, quien tuvo que esperar seis meses, desde que ella misma firmó el convenio, sin que Antonio David acudiera a firmarlo, tiempo en el que "tengo que tragarme todos los 'Crónicas marcianas' del mundo, sus golpes de pecho". "No lo firma porque no le da la gana", criticó Carrasco, que se vio obligada a llamar al jefe de Flores, Xavier Sardà, para desmentir lo que su exmarido estaba relatando en su programa sobre que no tenía la custodia de sus hijos. Una llamada por la que el presentador empujó a Antonio David a firmar por fin el convenio que, tres días después, salió a la luz a través de una información recogida por Lydia Lozano. El malagueño le había proporcionado una descarada y polémica mentira sobre el convenio regulador, por la que Rocío Carrasco fue duramente criticada en televisión: el hecho de que había percibido algún tipo de beneficio económico a cambio de que Antonio David pasara más tiempo con sus hijos.

"Ella sabe que el convenio no es cierto"

Lydia Lozano habla del convenio regulador entre Antonio David y Rocío Carrasco

El convenio recopilaba una cláusula de confidencialidad que, de ser violada, supondría volver al régimen de visitas anterior, lo que habría supuesto que Antonio David siguiera protestando en televisión sobre la custodia de sus hijos. "A los niños no los ha querido tener, los ha querido pedir y ha querido ganar dinero pidiéndolos y ha querido seguir dando pena diciendo que a él no le daban a sus hijos", criticaba Carrasco, que apuntaba a que el excolaborador había realizado aquella publicación "en connivencia" con Lozano. "Ella sabe perfectamente que el convenio no es cierto. Sabe que no ha tenido que renunciar a nada, al revés: se le ha dado toda la facilidad del mundo", insistía la madrileña.

La aludida, no obstante, lo negó de forma tajante, perpleja al tener aquella evidencia de una de las muchas supuestas mentiras que Antonio David le habría colado a lo largo de los años. "Estoy fatal. Han sido tantos años hablando de este convenio...", confesaba Lydia, cuando tuvo oportunidad de hablar del asunto, y confesó sentirse engañada por Flores "muchísimo". "Tiene razón Rocío. No tiene nada que ver cómo se dio la noticia", reconoció la colaboradora, que admitió no haber visto "nunca" el convenio que mostró Carrasco, sino que "me fié totalmente". "Para mí, era noticia que tuvieran un acuerdo, pero más fuerte era cómo se me dio a mí: a cambio de dinero, dejo los niños con el padre", declaró Lozano, perpleja, tras lo cual Carlota Corredera apuntó a que aquella fue "la primera leyenda urbana sobre este tema".