El miércoles 28 de abril, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' alcanzó su octavo episodio tras el parón para que Rocío Carrasco resolviera las dudas surgidas en los anteriores. En él, la madrileña prosiguió con el relato de sus últimos años y recordó el ingreso de su hijo menor a finales de 2010, algo de lo que ella no fue informada hasta días más tarde. Un episodio en el que, por primera vez, Carrasco mencionó a Olga Moreno, aunque no precisamente en el buen sentido.

Rocío Carrasco repasa las declaraciones de Olga Moreno en su contra

Antes de abordar el ingreso del pequeño David, Rocío Carrasco recordó una de sus disputas con Rocío Flores, quien le habría contado que "me ha dicho Olga que eres mala madre". "Habrá a quien le parezca una chorrada, pero en mi caso es una muestra de lo que sucedía", confesó la madrileña, que por entonces se situaba en "una situación en la que ves que, por mucho que luches, llevas todas las de perder". "En las navidades de 2010, me piden los dos niños que quieren pasar Navidad y Fin de Año con el padre, rememoró Carrasco, quien había esperado "al menos una llamada de mi enano, que no se produce", el 25 de diciembre. A raíz de ese silencio, Rocío habría llamado a sus hijos los siguientes días, sin obtener respuesta hasta cuatro días después. Una conversación en la que su primogénita le desveló que su hermano estaba ingresado en el hospital, a causa de una neumonía, por lo que la madrileña no tardó en trasladarse hasta Málaga para estar con el pequeño.

"Esta persona dice que estoy pasando Fin de Año con unos amigos y no acudo hasta cinco días después de que ingresara mi hijo, porque estaba de fiesta. Eso no es verdad", acusó Carrasco, refiriéndose a su expareja. La madrileña rememoró cómo, al llegar a la habitación del hospital, "veo a un niño lleno de sueros y a una tía, igual que yo, metida en la cama con él. Era Olga". "Veo a mi enano, le empiezo dar besos y dice: '¿ves como mi madre sí venía, que me habíais dicho todos que mi madre no iba a venir?'", relató Rocío, tras lo cual confesó que "se me saltaron las lágrimas", además de que "me dieron ganas de estrujarle la cabeza a alguien, porque decirle eso a un niño que está en un hospital me parece muy cruel y muy asquerosa". "Eso no se dice aunque su madre sea la más perra e hija de puta del universo. Yo no lo he hecho con su padre", defendió Carrasco, quien no se quedó esa noche con el niño porque Olga la instó a ir a descansar a su hotel, algo que Moreno no habría mencionado en sus intervenciones mediáticas, sino que habría empleado para criticarla.

"Lo que dice es falso"

Rocío Carrasco, muy seria tras escuchar las declaraciones de Olga Moreno

"La actitud de toda esa familia es maravillosa durante nuestra estancia en Málaga", recordó Carrasco, con cierto sarcasmo. La madrileña pasó "hasta el día 7 de enero en el hospital, con el niño", algo que también se habría negado ante los medios por parte de Antonio David y Olga. "Esa que ahora va de madre coraje y que dice que yo a los niños no los atiendo, que ella los ha cuidado siempre... eso es mentira", afirmó Rocío, que apuntó a que "esa es la actitud en el 'Sábado deluxe', en la revista Semana y en Lecturas. De frente, ni una tiene coraje ni el otro tiene huevos". Además, la hija de Rocío Jurado pudo ver las declaraciones que Olga lanzó en su contra en su primer 'Sábado deluxe', en el que criticaba que Carrasco no habría querido acompañar a su hijo a hacer una prueba importante durante su ingreso.

"Soy yo la que, por no hacerle de menos a ella, cuando se llevan al niño a hacer la prueba y yo tenía agarrada su mano, dije que fuera Olga", argumentó Rocío, quien matizó sobre su hijo que "no estoy diciendo que no la quisiera, estoy diciendo que lo que dice es falso. La que dice que vaya Olga, soy yo". "¿Crees que Olga ha cuidado bien a tus hijos?", planteó la entrevistadora. "Si me hablas de cuidados en cuanto a ser amables, llevarlos a sitios y tratarlos bien, perfectamente. Si me hablas de cuidados físicos, te iba a decir que sí, pero voy a decir que no", respondió la aludida, antes de desvelar que "llevo seis años de mi vida dedicándome a cazar piojos", mientras que "de mi casa se iban los niños como dos pinceles". Además, Carrasco, ante la mala actitud de su hija hacia ella, "pido auxilio" a Olga y Antonio David, "imbécil de mí, pensando que podía quedar el mínimo sentido común en esas dos personas". Una situación que dio un vuelco cuando, después de que Rocío Flores pasara sus respectivos días con ellos, la recibió con estas palabras: "eres una hija de puta. ¿Qué creías, que Olga era tu amiguita? No sabes la que os tienen preparada".