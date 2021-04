La noche del miércoles 28 de abril, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' emitió su octava entrega en Telecinco. Un episodio crucial que ha despertado multitud de críticas y comentarios antes incluso de su emisión, en el que Rocío Carrasco, además de relatar el maltrato que sufrió a manos de su hija, Rocío Flores, compartió el estado en el que recibía a sus hijos después de las dos semanas que pasaban con su padre, cuando llegarían en ocasiones con piojos.

Mila Ximénez en 'GH VIP 7', tras descubrirse la presencia de piojos

"¿Crees que Olga ha cuidado bien a tus hijos?", planteaba la entrevistadora a Carrasco. "Si me hablas de cuidados en cuanto a ser amables, llevarlos a sitios y tratarlos bien, perfectamente. Si me hablas de cuidados físicos, te iba a decir que sí, pero voy a decir que no", afirmaba la madrileña, tras lo cual aseguró que "llevo seis años de mi vida dedicándome a cazar. A cazar piojos". Una "caza" que habría llevado a Rocío a comprar los productos adecuados en la farmacia para librarse de ellos, algo que comenzó con vergüenza, pero que se habría hecho demasiado frecuente con el paso del tiempo.

Lejos de pasar desapercibido, dicho episodio avivó la memoria de los seguidores de los realities, que recordaron el último de ellos en el que habría participado Antonio David Flores, concretamente, la séptima edición de 'Gran Hermano VIP', que tuvo lugar a finales de 2019. En ella, curiosamente, se dio un suceso muy relacionado con lo narrado por Carrasco: una plaga de piojos, que anunció Alba Carrillo en la casa de Guadalix de la Sierra, por la que los concursantes tuvieron que ser desparasitados en octubre de ese mismo año.

"¿No hubo piojos en la edición del padre impío?"

"¡Sí, tengo piojos! ¡Su puta madre! ¡Ahora os jodéis todos, que tengo piojos!", comunicaba por entonces Carrillo, convirtiendo a dicha edición en la primera de la historia de 'Gran Hermano' y sus variantes, en la primera y única en vivir algo similar. Un episodio que muchos espectadores del documental de Rocío Carrasco relacionaron inmediatamente con la presencia de Flores. "¿No hubo piojos en la edición de 'GH VIP' del padre impío?", planteaba una espectadora, algo que muchos acabaron confirmando.

NO HUBO PIOJOS EN LA EDICIÓN DE GH VIP DEL PADRE IMPÍO???? — young beautiful and enraged (@SerenaDBeaufort) April 28, 2021

Pues ya sabemos quien le pegó los piojos a Alba Carrillo en GHpic.twitter.com/pEgiRZKOIl — Alex Novo (@alesqueales) April 28, 2021

No puede ser verdad ???? AD llevo los piojos a GH. Me meo ???? #RocioVerdad8 pic.twitter.com/je5BC6O5KH — AlexandraD. (@cafe_les) April 28, 2021

No puedo asumir que en 21 años de GH solo hubieron piojos en Guadalix en la edición de AntonioDa JJAJAJAJ NO PUC MÉS CON ESTA NARRATIVAAAA #RocioVerdad8 pic.twitter.com/OPv5OVjHGt — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) April 28, 2021

Mila enterándose que fue Antonio David el que llevó piojos a Guadalix

#RocioVerdad8 pic.twitter.com/PnYQuzR7Ek — Srta Picky (@SrtaPickyGH) April 28, 2021

Mila quitándose los piojos que le pasó Antonio David en GH VIP #RocioVerdad8 pic.twitter.com/x7aHc6Fhgq — illuminage fan account ???? |????????????? (@rxaul7) April 28, 2021

YA SABEMOS QUIÉN FUE EL QUE LLEVÓ LOS PIOJOS A GHVIP



ME MEO #RocioVerdad8 pic.twitter.com/iyBVSZA7Pl — desss????? CARRASQUISTA ? (@desss_tv) April 28, 2021

Los piojos bailando en la cabeza de Antonio David en GH VIP #RocíoVerdad8 pic.twitter.com/VjOB2jU8Ox — Fer ???????? (@FerNicV) April 28, 2021

Unas 25 ediciones de GH y solo hubo piojos en el VIP de AD. Es que estoy en shock. — David Cano ???? #YoMeVacuno (@DVDCano) April 28, 2021

Alba carrillo cuando vea a Antonio David despues de enterarse de q el fue el que le pegó los piojos en gh#RocioVerdad8 pic.twitter.com/TcOmBGvk5j — INDAPANDENNN???? (@ainarahdezz) April 28, 2021

Así, mientras unos compartían capturas de las noticias que circularon en ese momento, otros aprovecharon para bromear sobre lo sucedido, entre los tuits que compartía también aquella parte de la audiencia que se sentía en shock ante tal coincidencia. "No puedo asumir que, en 21 años de 'GH', solo hubo piojos en Guadalix en la edición de Antonio David", comentaba un espectador, rememorando las imágenes de Mila Ximénez y Alba Carrillo tratando de librarse de ellos. De hecho, ambas fueron protagonistas de muchos de los comentarios, dada la mala reacción de la primera y el hecho de que la segunda había sido la encargada de anunciar la presencia de piojos en la casa de Guadalix de la Sierra.