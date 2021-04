La noche del miércoles 28 de abril, Telecinco emitió el octavo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', con un programa en el que Carlota Corredera contó con la presencia de varias colaboradoras y expertas, entre ellas, Samanta Villar. De hecho, la presentadora no dudó en criticar a su propia empresa a raíz de todo el tiempo que, al igual que otros medios, no habían cuestionado el discurso que Antonio David Flores ha construido contra Rocío Carrasco, durante años.

Samanta Villar crítica con Mediaset por el trato de la información sobre Rocío Carrasco

Carlota mencionó alguna de las mentiras que Antonio David habría vertido contra su expareja en los platós, momento en el que manifestó que "es algo que trasciende la manipulación". "En este caso, está bastante claro que ha engañado a la opinión pública, a compañeros, a programas, a colaboradores...", añadía la presentadora, mientras una de las presentes recalcaba que el excolaborador de 'Sálvame' había hecho todo eso "sin pruebas". "Lo que de verdad me asusta es la impunidad de personajes como Antonio David, porque me sobrecoge y me avergüenza que no cuestionábamos nada", declaró la presentadora.

"Es verdad que no teníamos la versión de la otra parte, pero llegó un momento en el que compramos, palabra por palabra, su versión", reconoció la gallega, antes de ceder la palabra a Samanta, quien apuntó a la necesidad de "llenar minutos". "Es el sistema. Te plantean un relato que no tiene ninguna veracidad, pero es verosímil, parece que es verdad. Entonces, ahora, opinemos, porque hay que llenar minutos", reflexionó la colaboradora. Villar hizo referencia entonces a una línea de tiempo recogida en el documental, en la que se plasmaban las intervenciones mediáticas de Flores más destacadas entre 2011 y 2017, en las que criticó a su expareja. "Cuando lo he visto, con todos los medios de comunicación, televisiones, revistas... es terrorífico", declaró Samanta, que apuntó a que se veía "una industria entera" implicada.

"¿Qué vamos a cambiar?"

"Esto ya trasciende la mala praxis de periodistas, de directores de programas y de revistas, de productores ejecutivos, de directores generales de empresas que cotizan en el Ibex 35... estamos en una de ellas", añadió Samanta, implacable. La barcelonesa señaló que se trataba de "toda una industria del corazón que se sostiene sobre la venta de historias, y da igual si son verdad o no". "Me parece muy bien que hagamos autocrítica, pero me encantaría que viniera con un propósito de enmienda, porque si no, no vale para nada. ¿Qué vamos a cambiar a partir de ahora?", concluyó Villar, tajante. Una crítica por parte de la barcelonesa, que se hacían eco de palabras que había lanzado Carrasco en el episodio, contra aquellos que habían creído a su exmarido sin cuestionarlo. "Si mi parte de responsabilidad en esta historia es no haber contado, eso lo asumo. No sé si entenderán mi sentimiento o mi forma de actuar, pero lo que sabrán es que lo que se ha dicho durante veinte años es mentira", declaraba Carrasco.