El esperado debut de Rocío Flores en 'Ya son las ocho' se produjo en la tarde del 24 de marzo. La también colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' tuvo que hacer frente a las últimas polémicas que le rodeaban, como su relación con Manuel Bedmar, qué opina de la canción de Marta Riesco o si hay buena relación con Ana María Aldón, quien hace una semanas lanzó alguna que otra pulla a Flores y a Gloria Camila.

Paz Padilla en 'La que se avecina' y Rocío Flores

Uno de los temas a tratar sobre la tertuliana de 'Viva la vida' era si en algún momento la había llamado "La Chusa", como se había comentado. Esta lo negó por completo, pero, en sus palabras, añadió una inesperada defensa a Paz Padilla, que se produce semanas después de que la cómica haya sido despedida de Mediaset España: "Para empezar que me encanta el personaje de la Chusa ('La que se avecina'), he de decirlo, y soy fan número 1 de Paz Padilla, también lo tengo que decir. Así que básicamente, empezando por ahí, no podría decirlo en tono despectivo".

El cambio de Ana María Aldón

De una semana a otra, Ana María Aldón cambió radicalmente su postura hacia José Ortega Cano y el resto de miembros del clan, lo que despertó las acusaciones de que la familia le había pedido que rectificara. "Vi a Ana María Aldón muy suave", coincidía Rocío Flores. Eso sí, negaba haber influenciado en su cambio de opinión. "No he hablado con ella para que luego no se diga que si Rocío veta gente, si pone estas condiciones, si va hablando por detrás... Prefiero que cada uno sea libre de opinar lo que quiera y, al final, yo también puedo opinar desde la libertad, pero con educación".

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aseguraba que "en ningún momento he querido una disputa con ella", dado que solo buscaba dar su opinión "sin atacarla a ella ni faltarle el respeto". "La experiencia que tuve con ella en 'Supervivientes' me sirvió para conocerla. (...) Hubo cosas en las que me identifiqué mucho con ella y me sirvió también para conocerla mucho. Al final, me llevé un buen sabor de boca", confesaba la colaboradora.