Desde que se dio a conocer el romance de Marta Riesco y Antonio David Flores, Rocío Flores ha preferido no entrar demasiado en el asunto, e incluso ha señalado en 'El programa de Ana Rosa' que no iba a hablar del tema. Sin embargo, durante la mañana del 24 de marzo de 2022, la colaboradora sí ha respondido a un par de preguntas sobre el tema.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

En primer lugar, la joven hablaba sobre las imágenes de Olga Moreno con dos posibles nuevos amantes, cosa que Rocío Flores ha desmentido por completo, al igual que la expareja de Antonio David Flores. "No creo que Olga esté en ese punto, no creo que piense en relaciones", decía Rocío Flores.

Poco después, Alessandro Lecquio le ha preguntado qué opina sobre el "pack completo" que le ha pedido la reportera de 'El programa de AR' al ahora youtuber. "Que cada uno haga con su vida lo que quiera, creo que no es el momento, pero que haga lo que quiera. Espero que no se casen ahora mismo, de hoy para mañana", decía muy tajante.

No tiene miedo

Además, Rocío Flores ha aclarado que todavía no ha podido escuchar "No tengas miedo", el hit de Marta Riesco que ha vuelto a relanzar. "No, no la he escuchado. Bienvenida sea, te lo prometo que no la he escuchado. La he escuchado en sus stories de Instagram, pero no me he parado a escuchar la canción completa", explicaba entre risas Rocío Flores.

Un padre ejemplar

Los colaboradores del programa matinal también han aprovechado para hablar sobre la publicación que hizo la hija de Rocío Carrasco el día del padre. "Aunque no os parezca bien, mi padre es mi héroe y tengo derecho a ponerlo. Estoy muy orgullosa de tener el padre que tengo", sentenciaba ella.