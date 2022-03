El silencio de Rocío Flores ante su vida personal sigue levantando la crispación en 'El programa de Ana Rosa'. A los comentarios de colaboradores como Marisa Martín Blázquez o Alessandro Lecquio, y a las continuas indirectas de Joaquín Prat, se ha sumado la reprimenda de Antonio Rossi. Esto se produjo un día después de que confesase por error que había perdonando la infidelidad de Manuel Bedmar.

Rocío Flores

Después de visionar el encontronazo que Alexia Rivas y Gloria Camila sobre el silencio Flores, los colaboradores expresaron sus posturas. Cristina Tárrega aseguraba que Rivas "no tiene por qué pedirle las explicaciones", puesto que puede hablar cuando quiera. Sin embargo, Rossi se mostró muy tajante.

"Cada uno puede hablar de lo que quiera, cuándo quiera, sin que nadie le marque los tiempos. Pero hay una cosa que se llama generosidad con el programa en el que trabajas. Y hay que tenerla. Y, ahora, que cada uno hable cuando le de la gana, pero que a nadie se le olvide que hay que tener generosidad con el sitio donde trabajas", insistía desde el matinal de Unicorn Content.

También contra Gloria Camila Ortega

Tras las últimas declaraciones de Gloria Camila Ortega en las que afirmó que sufrió una anorexia nerviosa, Rossi recordó que, hace tiempo, ella misma negó a los que contaron que tenía problemas de alimentación. "¿Lo que en aquel momento dije que era todo mentira ahora cuento que es verdad?", cuestionaba.

"Tiene que ponerlo muy bien y explicarlo muy bien para que no se enturbie la historia". "¿Qué pasa? ¿Qué te crees, una cosa o la otra? ¿Cuándo? Cuando te viene bien contarlo, cuando no... Creo que hace falta que lo ponga sobre la mesa todo bien explicado para que no haya confusión", sentenciaba.