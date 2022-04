La reacción de Rocío Flores a la infidelidad de su novio: "Mi vida sigue igual, esto es mínimo"

Desde que se supo el testimonio de Laura, la supuesta amante de Manuel Bedmar, Rocío Flores no había tenido la oportunidad de reaccionar a la infidelidad de su novio en 'El programa de Ana Rosa'. Durante la mañana del 8 de abril de 2022, la colaboradora se personaba en el plató de una manera diferente, respondiendo a todas las polémicas de pie dado que, tras someterse a una liposucción, va "enfajada y con una tabla" y no podía sentarse. "Entré en quirófano pesando 57 kilos", señalaba la joven.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa'

"Lo que te voy a decir es que tengo una relación con una persona que no es pública y que no quiere formar parte de esto", empezaba diciendo Rocío Flores, respondiendo a Joaquín Prat. "Mi vida sigue exactamente igual, estoy bien, todo está en orden. Que cada uno diga lo que quiera decir, no voy a hablar de mi relación personal. Mi chico no es una persona pública. Después de todo lo que llevo ya pasado, esto es mínimo", sentenciaba la exsuperviviente.

"No voy a hablar de mi relación. (...) Mi vida sigue con normalidad, voy a seguir entrando en mi casa, saliendo y que cada uno diga y haga lo que quiera", continuaba Rocío Flores, señalando que no iba a asegurar si alguien en esta historia está mintiendo o no. "A nadie se le escapa que lo hayáis tratado. Lo habéis masticado juntos y habéis decidido seguir adelante, ¿me equivoco?", cuestionaba el presentador. "Lo único que te puedo decir es que sigo con mi vida hacia delante", volvía a recalcar.

La portada de Riesco con su padre

Tras tratar el tema de la traición de Manuel Bedmar, Rocío Flores respondía a más cuestiones sobre Marta Riesco y Antonio David Flores. "Sí, he felicitado a Marta", decía, refiriéndose al cumpleaños de la reportera, al que no sabe si acudiría si no estuviera convaleciente. "Lo que me dolió en ese caso fue lo que dijo en el plató de mí. Acepto las disculpas. Tienen todo el derecho del mundo de rehacer su vida", explicaba la hija de Rocío Carrasco.

Los colaboradores del "Club Social" han aprovechado también para preguntarle si sabía de las fotos de la portada antes de que se publicasen, aunque ella se ha negado a contestar. "Estoy en un punto en el que he decidido ponerme al margen de tal manera que ni lo sé, ni me importa, ni lo quiero saber, ni me incumbe. Yo solamente quiero que mis dos hermanos vayan delante de todo", insistía Rocío Flores, refiriéndose a David Flores Carrasco y a Lola Flores Moreno, la hija de su padre con Olga Moreno.