Rocío Flores, emocionada al reconocer que ha echado de menos el apoyo de Ana María en 'Supervivientes'

El jueves 12 de marzo, ' Supervivientes ' alcanzó su cuarta gala de la edición, en la que los concursantes pudieron revivir momentos de su convivencia en la palapa. Uno de ellos fue protagonizado pory no se les permitía hablar entre ellos. Imágenes ante las que ambas supervivientes se mostraron emocionadas durante el directo, sobre todo ante la posibilidad de que Aldón fuera desterrada del reality.

Rocío Flores y Ana María Aldón, durante su paso por la palapa en la Gala 4 de 'Supervivientes 2020'

"Quiero que le digas a Rocío que si no he estado a la altura en todos los momentos que me hubiera gustado que me pidiera ayuda y si no lo he hecho así quiero pedirle disculpas", solicitó Aldón a Ferre, tras lo cual añadió que "no he querido meterme en ningún momento en su concurso ni cobrar un protagonismo que no me pertenezca". "Dile que no se preocupe por nada", respondía Flores, ante una emocionada Ana María. Ambas concursantes se fundieron en un mudo abrazo para evitar romper las reglas, tras lo cual Rocío manifestó "que no llore más, que se me parte el alma, que no se preocupe y que no quiero que se vaya".

Dicho momento revivió la emoción en ambas concursantes, en directo, en la palapa, donde Ana María apenas podía contener las lágrimas. "Sé que todos estarán muy orgullosos del concurso de Rocío", declaró la supervivientes, cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber por qué se emocionaba. "¿Te cuestionas tu comportamiento con Rocío?", planteó el presentador, a raíz del distanciamiento que Aldón había tomado con respecto a los conflictos que surgían en torno a Flores. "No, yo tenía claro que cada una iba a hacer su concurso. Yo no vengo aquí de madrastra ni de nada. Yo le dije: 'si tú me necesitas, aquí estoy'", respondió Ana María, tras lo cual recordó que "yo he tratado de mediar".