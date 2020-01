Rocío Monasterio apuesta por "subastar" Telemadrid: "No hace un servicio público ni mantiene la neutralidad"

Rocío Monasterio no está de acuerdo con el nivel de subvenciones que la Comunidad de Madrid destina a su televisión pública y así lo ha hecho saber. La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid entiende que los 80 millones de euros de partidas que actualmente recibe Telemadrid son excesivos, más cuando, a su juicio, "ni siquiera hace un servicio público ni mantiene una neutralidad ideológica".

Rocío Monasterio cuestiona Telemadrid

En una entrevista concedida a Europa Press, Monasterio ha reconocido que todavía no se han sentado con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos para hablar de presupuestos, algo que harán "en los próximos meses". De entrada, la representante de ultraderecha opina que "lo mejor para Telemadrid es subastarlo, manteniendo el empleo y los puestos de trabajo, y esos 80 millones dedicarlos a Educación o adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esto es lo que me interesa y no tanto Telemadrid".

Monasterio ha hecho hincapié en la necesidad de cortar un "gasto político ineficaz", pues su partido ha detectado "partidas en subvenciones de mil millones" que, está segura, "no están bien utilizados en su totalidad". Por eso, fía a VOX el objetivo de "desmontar lo que no revierte en beneficio de los contribuyentes y dedicarlo a lo que de verdad importa".

Los sindicatos critican a Díaz Ayuso

Mientras, las secciones sindicales del Comité de Empresa de Telemadrid (CCOO, CGT y UGT) reivindicaron el pasado sábado 11 de enero el papel de Telemadrid como "servicio público esencial". Durante su protesta denunciaron la gestión del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, que a su entender "estrangula administrativa y económicamente" la gestión del ente público.