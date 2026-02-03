Por Redacción |

'La isla de las tentaciones' llegó a su fin con la emisión de los debates finales en donde la pareja formada por Rodri López y Helena Arauz parece que rompía definitivamente su relación tras una tortuosa vivencia tanto dentro como fuera del programa. Sin embargo, la situación de ambos podría haber cruzado los límites tras la supuesta detención de Rodri por presuntos malos tratos.

Diego Pérez "James Lover", exparticipante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', dio a conocer en sus redes sociales la noticia de que Rodri había sido detenido el pasado jueves 29 de enero por un presunto episodio de maltrato a Helena. Según este, estuvo horas en el calabozo hasta que se celebró un juicio rápido que le permitió dejarlo en libertad con una orden de alejamiento.

Rodri y Helena en su hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 9'

En otro vídeo, Diego "James Lover" indicaba que Rodri le había comentado en TikTok negando que su información fuera cierta. Por su parte, el creador de contenido aseguraba que tenía pruebas de todo lo que decía y que era algo conocido por todos los participantes de 'La isla de las tentaciones'.

Rodri se pronuncia

Rodri en una imagen de 'La isla de las tentaciones 9'

Horas después de que la noticia corriera como la pólvora, Rodri ha roto su silencio a través de sus redes sociales: "No hago esta historia para hablar absolutamente nada.y más en estos temas que son superdelicados, pero tranquilos que cuando pueda hablar, hablaré bien, porque tela marinera. Y nada,".

"De momento yo calladito, tranquilito y ya cuando pase todo esto porque pasará, claro que pasará, ya daremos explicaciones y... hasta ahí puedo ir", afirmaba Rodri, que comentaba que se marchaba unos días fuera de Madrid para desconectar. En otro vídeo confirmaba que estaba bien: "Esto no es plato de buen gusto para nadie y lógicamente de eso se aprovechan, pero estoy bien, tengo la conciencia tranquila, sé que todo va a salir bien y que hay muchos intereses detrás de esto".

"A mí, sinceramente, me da igual. Sé que todo esto va a pasar, se va a desenmascarar toda esta mierda y al final todo se pondrá en su lugar", explicaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Al final del vídeo, zanjaba el tema diciendo que ya contaría todo y que no iba a hablar más de este tema.