Audiencias 'DecoMasters' sube, pero no puede contra 'Casados a primera vista', que sigue líder

JUICIO RÁPIDO

Rodri ('Las tentaciones') se pronuncia tras ser detenido por un presunto episodio de malos tratos a Helena

Según Diego "James Lover", al participante de la novena edición se le ha interpuesto una orden de alejamiento.

Rodri ('Las tentaciones') se pronuncia tras ser detenido por un presunto episodio de malos tratos a Helena
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Martes 3 Febrero 2026 08:55 (hace 6 horas)

'La isla de las tentaciones' llegó a su fin con la emisión de los debates finales en donde la pareja formada por Rodri López y Helena Arauz parece que rompía definitivamente su relación tras una tortuosa vivencia tanto dentro como fuera del programa. Sin embargo, la situación de ambos podría haber cruzado los límites tras la supuesta detención de Rodri por presuntos malos tratos.

Diego Pérez "James Lover", exparticipante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', dio a conocer en sus redes sociales la noticia de que Rodri había sido detenido el pasado jueves 29 de enero por un presunto episodio de maltrato a Helena. Según este, estuvo horas en el calabozo hasta que se celebró un juicio rápido que le permitió dejarlo en libertad con una orden de alejamiento.

Rodri y Helena en su hoguera de confrontación de &#39;La isla de las tentaciones 9&#39;
Rodri y Helena en su hoguera de confrontación de 'La isla de las tentaciones 9'
En otro vídeo, Diego "James Lover" indicaba que Rodri le había comentado en TikTok negando que su información fuera cierta. Por su parte, el creador de contenido aseguraba que tenía pruebas de todo lo que decía y que era algo conocido por todos los participantes de 'La isla de las tentaciones'.

Rodri se pronuncia

Horas después de que la noticia corriera como la pólvora, Rodri ha roto su silencio a través de sus redes sociales: "No hago esta historia para hablar absolutamente nada. De momento me voy a mantener al margen porque creo que es lo más inteligente y más en estos temas que son superdelicados, pero tranquilos que cuando pueda hablar, hablaré bien, porque tela marinera. Y nada, siendo hombre todo esto es una putada y de eso se aprovechan porque en el país en el que vivimos las cosas son así".

Rodri en una imagen de &#39;La isla de las tentaciones 9&#39;
Rodri en una imagen de 'La isla de las tentaciones 9'

"De momento yo calladito, tranquilito y ya cuando pase todo esto porque pasará, claro que pasará, ya daremos explicaciones y... hasta ahí puedo ir", afirmaba Rodri, que comentaba que se marchaba unos días fuera de Madrid para desconectar. En otro vídeo confirmaba que estaba bien: "Esto no es plato de buen gusto para nadie y lógicamente de eso se aprovechan, pero estoy bien, tengo la conciencia tranquila, sé que todo va a salir bien y que hay muchos intereses detrás de esto".

"A mí, sinceramente, me da igual. Sé que todo esto va a pasar, se va a desenmascarar toda esta mierda y al final todo se pondrá en su lugar", explicaba el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Al final del vídeo, zanjaba el tema diciendo que ya contaría todo y que no iba a hablar más de este tema.

