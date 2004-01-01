Mayeli agrede a un soltero e insulta a Érika: ¿Deberían haberla expulsado de 'Las tentaciones' esa misma noche?

Fernando S. Palenzuela |

La cuarta semana de 'La isla de las tentaciones 9' ha vivido multitud de giros. Por un lado, los chicos pidieron una hoguera de confrontación para Gilbert al ver su imágenes. Este se reunió con Claudia en una noche llena de tensión donde hablaron no solo de lo que había pasado en el programa, sino también de sus últimos meses de relación. Claudia le reprochó su falta de comunicación a la hora de compartir qué le apetece hacer o cómo se siente.

Por otro lado, la hoguera de las chicas fue una de las mejores que se recuerdan, ya que todas vivieron con intensidad las imágenes de sus novios. Mayeli abandonó, Almudena acabó con un ataque de ansiedad, Sandra se enteró de que Juanpi le había sido infiel en el pasado, Helena trató de escaparse al ver a Rodri besando a Olatz y Claudia no cumplió con el castigo al enterarse de que su novio se había besado con Noelia.

Para terminar, el último programa de la semana nos ha mostrado cómo Mayeli ha agredido a Aitor, uno de los solteros, y ha escapado a la otra villa para ver a Álvaro. El participante no entendía nada de lo que su novia le decía y acabó muy afectado por su culpa. Después de todo esto, Sandra Barneda le comunicaba a Mayeli que estaba expulsada de la villa.