Cuando ya pensábamos que se había visto todo en la pequeña pantalla respecto al caso Rocío Carrasco, la realidad nos volvió a sorprender. 'Montealto' puso sobre la mesa una realidad: la protagonista de 'Rocío, contar la verdad...' tiene motivos suficientes para no dirigir palabra a algunos de sus sus familiares más directos y prueba de ello fue el preocupante alegato que José Antonio Rodríguez, su tío político, se encargó de pronunciar en pleno directo.

Rocío Carrasco, en 'Montealto'

"Hay algunas cosas que ya se pasan un poco de la raya", comenzó aseverando. De hecho, mencionó el episodio en el que Antonio David Flores durmió en el coche tras una noche de fiesta en Chipiona: "Eso ocurre cuando ellos ya están separados", aseguró ante la incredulidad manifiesta de Carrasco. Asimismo, confirmó que el comentario "no sé lo que harías tú si te pusiera unas buenas tetas delante" sí que existió, pero no en el contexto que narró Rocío.

Ambos dos se enzarzaron en una discusión, con el andaluz asegurando que eso nunca lo dijo en los juzgados. Minutos después, el espacio de La fábrica de la tele confirmó la existencia de esa documentación, concretamente, en los "testificales del proceso de nulidad". Una vez más, quedó patente en pantalla que la "víctima" debe aportar pruebas para que la opinión pública acepte su versión.

Según aseguró Rodríguez, Carrasco solo quiere una cosa: "¡Que me baje los pantalones y diga que ella tiene razón!". El barullo de plató terminó traduciéndose en una gran estupefacción cuando el andaluz respondió a Jorge Javier Vázquez: "¿Gloria se cree la versión de tu sobrina, de Rocío Carrasco de la agresión?". La peligrosa respuesta no dejó indiferente a nadie: "Completamente no, porque no nos la creemos ninguno", sentenció, mientras se escuchaban comentarios como "qué vergüenza" en plató.

"Habéis montado una historia estupenda"

"¡Conocemos las dos versiones y vosotros no conocéis la otra versión!", reiteró José Antonio. En ese momento, Jorge Javier Vázquez pronunció un pensamiento que, muy posiblemente, estaba en las mentes de muchos espectadores: "La hija de Rocío Jurado cuenta este episodio dramático y no cuenta con el apoyo de su tía Gloria", comunicó el presentador con cierto estupor.

Instantes después, la réplica llegó: "¡Porque no cuenta la verdad en muchísimas cosas!", comunicó visiblemente exaltado. "Habéis montado una historia estupenda. [...] La gente que hemos vivido toda esa vivencia, porque eso de que nosotros nos hemos ido con Antonio David...", prosiguió. Este episodio vuelve a alejar todavía más al núcleo de los Mohedano de la propia Rocío Carrasco. ¿Cómo será la respuesta del resto de miembros del clan?