Mediaset puso en marcha un análisis que llevaba por nombre "El precio del silencio" en el programa 'Montealto' con un objetivo: dar respuesta a todo lo que se había dicho tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco. ¿Por qué Antonio David Flores no se ha querellado todavía contra Rocío Carrasco tras denunciarle públicamente por episodios continuados de malos tratos físicos y psíquicos?. Fue una de las preguntas durante la emisión del programa, a la que la hija de Rocío Jurado respondió tajantemente.

Antonio David Flores y Rocío Carrasco

"Yo creo que es clara la respuesta, no me ha denunciado ni me ha demandado porque, si lo hace, yo tendría que ir a un juzgado y demostrar todo lo que he dicho. Como lo que he dicho lo puedo demostrar..." sentenciaba Carrasco. Además, la hija de Rocío Jurado quiso dejar clara su opinión respecto a la presencia de Antonio David Flores en el mundo mediático: "Que haya dejado de estar presente, no significa que no esté". Rocío aseguró que esto no ha acabado aún y que su exmarido seguirá "manejando los hilos" de la gente para sus propósitos televisivos.

"La gente que contribuya a expandir sus testimonios es cómplice de la mentira y la maldad", comentaba Jorge Javier Vázquez ante la situación. Mientras, algunos apuntaban que, tanto su hija Rocío Flores, como Gloria Camila, están siendo manipuladas por él: "Siempre va a poner a alguien por delante, porque siempre lo ha hecho", exponía Rocío, asegurando que "está detrás de cualquier historia que a mí me haya pasado desde hace 20 años hasta ahora".

Rocío Flores es una víctima

Jorge Javier no dudó en explicarle a Rocío Carrasco el estado de su hija ante sus últimas apariciones en televisión: "Últimamente, quien esté viendo a Rocío Flores en televisión, puede ver que lo está pasando mal", comentada preocupado el presentador, afirmando que la hija de Rocío Carrasco estaba a punto de "cometer errores, errores que la pueden hacer daño" y que Antonio David estaba "sacrificando a su hija". Carrasco alegaba la cobardía de su exmarido durante todos estos años: "Ha puesto a sus hijos por delante y él se ha escondido detrás", finalizó.