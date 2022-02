El silencio de Rocío Carrasco tardó demasiado tiempo en romperse, provocando que su ausencia diese alas a relatos ficticios y rara vez contrastados. Sin embargo, la emisión de su docuserie abrió los ojos a una buena parte de la sociedad, demostrando todas y cada una de sus palabras. Tiempo después, 'Montealto' volvió a llevar a la andaluza a un plató que compartió con la periodista Ana Bernal, quien se encargó de analizar ese vapuleo mediático. Lo que pocos esperaban fue su dura crítica a Telecinco por dar voz a opiniones contrarias.

La noche del viernes 11 de febrero llegó acompañada de un "documento audiovisual" único, donde la familia de Rocío Carrasco era protagonista, así como la cantidad de gruesas palabras que le habían dedicado. Tras hacer un repaso en vídeo, así como una complicada conexión con el tío de la protagonista, Ana Bernal se dispuso a ser el altavoz de lo que muchos piensan en la calle: "Lo más grave que ha ocurrido aquí es este negacionismo", recordando que se ha desvalorizado por sistema una sentencia judicial.

El conjunto de opiniones encontradas y voces que se empeñan en hacer oídos sordos a la realidad está presente en Mediaset: "Es lo que va pasando en pequeñas píldoras en el resto de programas de la cadena", sentenció Bernal. Asimismo, no perdió la oportunidad de criticar un argumento que carece completamente de sentido: "Me molesta mucho cuando se dice: 'Es que hay un programa solo para defender a Rocío Carrasco'". De esta manera, recogió lo que se lleva escuchando desde la emisión de la docuserie y explicó el motivo.

"Aquí estamos haciendo una voz unida. [...] En cada programa, nos encontramos a otros miembros de la familia amplificando esto", sentenció. Lo curioso del asunto es que parece haberse olvidado todo lo relatado por Rocío; es más, tiempo después, muchas personas siguen asegurando que miente: "Yo creo que se ha aprendido muy justito", reiteró desde el plató de 'Montealto'. ¿Por qué se sigue cuestionando a Carrasco tras presentar evidencias legales, mientras se defiende a un Antonio David Flores que solo ha mostrado archivadores vacíos?

Sigue siendo violencia de género

No podemos olvidar el dolor de las víctimas y Rocío Carrasco lo sigue siendo: "Es una de las caras de la dimensión de la violencia de género", expuso Bernal. Finalmente, quiso dirigirse a todos los espectadores para dejar claro que no estamos ante un "chanchullo familiar de trifulcas", sino ante una figura vapuleada por sus propios familiares. El propio Jorge Javier Vázquez se mostró de acuerdo ante un alegato que no podía rebatirse.