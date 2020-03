Rosa María Mateo continúa a la cabeza de RTVE por "responsabilidad" y confirma su marcha tras el concurso

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha comparecido este martes 10 de marzo ante la Comisión Mixta de control Parlamentario de RTVE. Lo hace por primera vez desde que se suspendieran las Cortes y se convocasen elecciones, el 4 de marzo de 2019. Aun así, ha señalado que, en este tiempo, ha contestado por escrito a las más 700 preguntas que le han llegado. En esta ocasión la periodista ha respondido de manera presencial a las cuestiones y peticiones de los portavoces de los grupos; entre las que destacaba una: cuándo va a abandonar su puesto a la cabeza de la Corporación.

Rosa María Mateo, en una imagen de archivo

De hecho, ella misma ha solicitado "encarecidamente" al Parlamento que no demore la renovación del Consejo de Administración, proceso que lleva paralizado desde la misma fecha que no hay una comparecencia, la del anuncio de adelanto de elecciones. "El problema es suyo. No es mío. No me lo echen a mí en cara", respondía Mateo a las críticas de PP y Ciudadanos, que le han reprochado que permaneciese en el cargo. "No estoy pegada a la silla, se lo juro. Ni con pegamento ni con nada", ironizaba la periodista, que ha sido muy clara al señalar a los "culpables" de que siga en la presidencia: los mismos que tienen paralizado el concurso público.

Mateo, que puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez tras la formación de gobierno, ha confesado que el mismo ejecutivo le pidió que permaneciese en él hasta que se escogiera al nuevo Consejo. "Hasta que esto no se solucione, señorías, por responsabilidad, yo no cojo el bolso y me voy a mi casa (...) porque me parece un abandono del puesto de trabajo intolerable, inaudito", contestaba la administradora única provisional.

Su responsabilidad es, pues, para con RTVE, la casa a la que lleva ligada durante más de 30 años, en la que comenzó su carrera y en la que piensa terminarla, ya que ha dejado claro que, después de su paso por la directiva empresarial, tiene pensado retomar su jubilación: "Me iré tranquilamente a mi casa. Yo he venido aquí a hacer, en un momento determinado, un favor de llenar un hueco que estaba vacío", espetaba. "Cuando me marche de aquí volveré a la jubilación, que es donde estaba".

Peticiones propias y un mini alegato

La administradora única provisional también ha querido aprovechar la ocasión para hacer una petición, un presupuesto para 2020 que permita a la Corporación hacer frente a todas las actividades estipuladas. En esta línea, Mateo ha querido remarcar el "enorme esfuerzo" que ha realizado su administración para contener gastos y ha criticado la decisión que se tomó en su momento de prescindir de la publicidad dentro de RTVE. "No lo entenderé nunca", sentenciaba.

Como alegato de defensa ante las acusaciones de PP y Ciudadanos de haber experimentado una caída en las audiencias, la periodista ha preferido referirse a la credibilidad. "No somos líderes de audiencia, ese es un dato irrefutable, pero hemos recuperado el liderazgo de la credibilidad y del pluralismo en los acontecimientos informativos de relevancia", justificaba la administradora de RTVE", que terminaba con un balance positivo de su administración: "Estoy encantada con el trabajo que hago y no estoy deseando salir por pies".