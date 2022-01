La noche del lunes 24 de enero, 'La isla de las tentaciones 4' emitió la primera parte de su despedida definitiva con una entrega de 'El debate de las tentaciones', en el que Rosario Cerdán y Álvaro Boix volvieron a reencontrarse tras concluir la emisión del reality. Una ocasión en la que el valenciano volvió a reiterar sus sentimientos ante su expareja, ya nada convencida con sus meras palabras y que, de hecho, no dudó en reprocharle ciertos comportamientos.

Sandra Barneda habla con Álvaro y Rosario en 'El debate de las tentaciones'

"No tengo muchas ganas de hablar contigo ahora mismo, la verdad", confesaba Cerdán, al reencontrarse cara a cara con su exnovio. La valenciana no dudó en explicar que su sensación llegaba a causa de que "ese reencuentro idílico que vivimos ha estado muy lejos de la realidad que yo he vivido durante la emisión del programa". "Se ha dejado llevar por la rabia, no ha sabido hacer autocrítica y no me ha tratado bien. No ha sido justo", acusó la expareja de Boix, quien confesó que "cuando salí del programa lo viví de otra manera, me llené de rabia, de dolor. No entendía las cosas". "La ataqué muchísimo y me siento fatal. No entendía por qué, a la persona que yo quería tanto, se me iba de las manos", confesó el valenciano, momento en el que su exnovia declaró que "no has sido capaz de mirarte al ombligo todos estos meses. El daño ya está hecho, entonces no entiendo tu actitud de hoy".

"Si tratas así al amor de tu vida, no quiero saber qué harás con tu enemigo", lanzó Cerdán. Boix reconoció entonces que "no he tenido mucha autocrítica", al igual que manifestó que "lo he pasado fatal estos meses". "Sabes que me he portado fatal. Cuando nos hemos visto, se me ha ido el pistón y he sido el peor, pero este tiempo que no he estado contigo te he echado muchísimo de menos", admitió el valenciano. "¿No te das cuenta de que necesitas echarme de menos para valorarme?", cuestionó entonces Cerdán, tajante. "No es eso. Yo no estaba contigo porque me dolía el programa, lo que había pasado", se defendió Boix, ante lo que su exnovia replicó que "a mí también me dolía y no te he tratado de la forma en la que tú me has tratado a mí". El valenciano terminó confesando que sí sentía "a veces" que había perdido a su pareja, al igual que manifestó que "me gustaría pedirle perdón por esos comportamientos que he tenido".

Rosario, a Álvaro: "Eso no es amor, es dependencia emocional. Si sientes amor por una persona no la tratas como me has tratado a mí"



"He tenido cero autocrítica"

"Necesito esta contigo, no puedo vivir sin ti, te lo juro. Ya no sé a quién buscar", declaró Boix, en un momento del encuentro. "Es que yo creo que quieres estar conmigo porque me tomas como una salvación", se sinceró entonces Cerdán, quien incluso apuntó a que su exnovio sentía "dependencia emocional, no es amor. Si de verdad sintieras amor, no serías capaz de tratar a la persona que amas como lo has hecho. Es ya costumbre". "Me arrepiento un montón de todo. Te pediré perdón el resto de mi vida", insistió Boix, ante una Cerdán "muy dolida". "No concibo que la persona a la que quiero, se porte mal conmigo. Estoy cansada de eso", confesó la valenciana.

"¿Por qué te cuesta tanto demostrar las cosas?", cuestionó Cerdán, quien reconoció que "llega un punto en el que, si solo recibo mal, me enfrío" e incluso añadió que "me cuesta creerlo, de verdad te lo digo". "Después del reencuentro tan bonito, me planteé volver a retomar la relación. Pero es incapaz de hacer autocrítica", reconoció la valenciana. Por su parte, Boix admitió que "he estado muy mal", al igual que "tenía una visión de futuro con ella, pero se nos fue la bola allí dentro", al recordar su paso por el reality. "He tenido cero autocrítica y me siento mal por eso", añadió el valenciano, quien no convenció a su expareja. "Es un ciclo sin fin, ¿cómo esperas que me crea lo que estás diciendo?", cuestionó Cerdán, al recordar cómo su exnovio había estado llorando por ella para, minutos después, protagonizar el primer trío del reality, tras lo cual pidió más "actos" que meras palabras.