El martes 18 de enero, Telecinco emitió el reencuentro de las parejas de la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones', seis meses después de concluir el reality. A él solo acudieron juntos Zoe Mba y Josué Bernal, puesto que fueron los únicos que concluyeron juntos la experiencia. Una ocasión en la que, al igual que manifestaron sus diferencias y discusiones, se enfrentaron a las críticas de varias de las solteras con las que el marbellí se había mostrado cercano en Villa Playa.

Claudia, Diriany y Jennifer en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'

En lugar de acudir al encuentro, como ocurrió en el caso de otros solteros de la edición, Claudia, Diriany y Jennifer grabaron distintos mensajes en los que cargaban especialmente contra Bernal, aunque Mba tampoco se libraba de alguna que otra pulla. "El premio a mejor actor de esta edición, es para ti. Considero que no has sido tú mismo, no te has dejado llevar, solo al principio. Ahí sí que teníamos química, atracción sexual", declaraba Claudia. La tentadora apuntaba del marbellí que, "de repente, tuviste un cambio de chip y supongo que debe de ser porque sabes que tu novia está como una puta cabra y no actuaste como realmente eres".

"Habrías caído en la tentación. Esto te pasa por tener una novia y una relación de mierda", apostó la soltera. En el caso de Diriany, la tentadora opinó que "Zoe no te deja ser tú" y apuntó al hecho de que "desde el principio tuvimos una química increíble y luego cambiaste tu actitud". "Por eso dejé de acercarme a ti. Incluso hubo un momento en el que eras tú el que venía por mí. Si hubieras visto a la Diriany al cien por cien, habrías caído en la tentación, seguro", declaró la soltera. En cuanto a Jennifer, su mensaje arrancó con unas palabras para Mba, antes de lanzarse contra Bernal: "creo que me habéis echado muchísimo de menos y que tengo una frikifan, ya que lo único que has hecho es hablar de mí".

Algunas solteras le han dejado un mensajito muy 'cariñoso' a Josué ????



???? #LaIslaDeLasTentaciones12 ???? https://t.co/aRYuaXxMMU pic.twitter.com/39Wazewaio — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2022

"No os pusisteis a prueba"

Zoe y Josué responden a las críticas de las solteras tras 'La isla de las tentaciones'

"Me pareces un tío calculador, muy falso, porque tú yo habríamos tenido algo. Como tienes miedo a lo que haga tu novia, que es una montapollos, pues no hiciste nada", añadía Jennifer, hacia el marbellí, tras lo cual añadió que "no sé para qué fuisteis a 'La isla de las tentaciones', si realmente no os pusisteis a prueba". "Zoe, si fuera tú, me replantearía las cosas, porque si cuando estaba contigo hablaba conmigo, a saber con cuántas chicas más lo ha hecho", remató la soltera.

"Yo fui a ponerme a prueba y, obviamente, tengo que dejarme llevar hasta un punto. Me di cuenta de que tenía a mi novia al otro lado y quería salir con ella", defendió Bernal, ante las críticas, tras lo cual Mba se mostró mucho más enfadada y contundente. "Quiero decirles a las tres pedazo de petardas que dejen de hablar de mí. Todas van diciendo que se han liado con Josué fuera. No sé dónde, porque vive conmigo está cada día conmigo. Que digan lo que quieran", lanzó la barcelonesa.