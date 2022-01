La cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' mostró el reencuentro de sus cinco parejas protagonistas el 18 de enero, en Telecinco, resolviendo las dudas sobre lo que habría ocurrido entre ellos seis meses después de que concluyera su experiencia. En el caso de Darío Sellés y Sandra Férriz, aunque habían abandonado el reality por caminos separados, la antigua pareja desveló el hecho de que se estaban dando una segunda oportunidad.

Sandra y Darío se reúnen ante las cámaras seis meses después de 'La isla de las tentaciones'

Tras hablar por separado Sandra Barneda, Sellés se reunía con Férriz con un abrazo y un beso en los labios que no pasó desapercibido para la presentadora. "Estoy mejor, porque en el momento en el que estaba en la isla, estaba supermal. Nunca había estado así y lo veo ahora y no sé qué me pasó. Me arrepiento de haber estado tan mal", declaraba el alicantino, quien desveló que, tras el reality, "yo no quería estar con Sandra por nada del mundo". "La primera infidelidad de la que me enteré fue la que me dolió porque jodió mi relación. Después, en el hotel, me dijo que me había sido infiel otra vez y, después de lo de Rubo...", desveló Sellés. A pesar de eso, el alicantino reconoció que "había tocado fondo y ni me dolió. Por eso no podía estar con ella".

El participante relató que "desde la isla hasta hoy, hemos tenido momentos muy difíciles. Estamos en un período de adaptación más por mi parte, porque no confío en ella". De hecho, a la hora de determinar qué relación mantenían, Sellés reconoció que "estamos en un punto complicado", dado que "estamos muchas veces juntos, dormimos juntos muchos días, pero vivir como antes, no". "La quiero mucho y ella ha estado mal, me ha tenido de la mano", reconoció el alicantino, momento en el que Férriz recalcó que "tú también has estado mal. Nos hemos tenido mutuamente". "¿Crees que Sandra estos meses te ha demostrado que quiere estar contigo?", quiso saber Barneda. "Sí. Está luchando bastante por mí, porque si no lo hiciera, tampoco estaría con ella. Con todo lo que me ha hecho, siento que me ha fallado la persona a la que amo", respondió Sellés.

¿Creéis que Sandra y Darío tienen futuro como pareja?



???? Sí, se nota que se quieren

?? No por mucho que lo intenten



???? #LaIslaDeLasTentaciones12 ???? https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/dH3A00jgf3 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 18, 2022

"Quiero que sea el padre de mis hijos"

Rubo, Sandra y Darío charlan en su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones'

Férriz rompía entonces a llorar, por lo que el alicantino quiso recalcar que "sabes que no soy vengativo y no guardo rencor". "Sí que es verdad que a día de hoy no me fío, porque han sido muchas cosas y creo que es entendible. Pero errores tenemos todo el mundo, porque somos humanos", subrayó el alicantino, conciliador. "Un error no define a una persona. Yo sé que lo he hecho mal. Lo único que me queda ahora mismo es luchar por ti, demostrártelo, pero no diciéndotelo, sino haciéndolo. Y creo que lo estoy consiguiendo", defendió la murciana, algo con lo que su expareja se mostró de acuerdo. Asimismo, la antigua pareja recibió a Rubo, soltero con el que Férriz le fue infiel a Sellés en el reality al compartir varios besos con él.

En dicho encuentro, los tres se mostraron muy cordiales, y el extentador reconoció que "no la he vuelto a ver. Tuvimos un pequeño contacto por teléfono al principio y decidió estar con Darío. Yo lo respeté y hasta el día de hoy". "Lo que viví, para mí fue real y, al salir, me llevé una decepción, pero mi postura como hombre maduro fue apartarme", declaró el soltero, que concluyó su reunión con una cordial despedida con la pareja. Fue entonces cuando Sellés animó a Férriz a que siguiera "así, porque pienso que conmigo te estás portando genial y si sigues así, se van a arreglar las cosas". "Voy a seguir demostrándote todo lo que siento por ti, que sabes lo que te amo y ojalá que esto dure mucho tiempo. Yo quiero estar con él para siempre. Quiero que sea el padre de mis hijos", aseguró la murciana, ante un sonriente Sellés.