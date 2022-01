Telecinco emitió el reencuentro de los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 4' la noche del martes 18 de enero, ocasión en la que Tania Medina y Alejandro Nieto confirmaron que habían retomado su relación tras romper en el reality. Asimismo, el gaditano quiso disculparse con su pareja por su comportamiento durante su estancia en República Dominicana, tras lo cual ambos recibieron a Stiven, soltero predilecto de Medina durante el programa, que llegaba con una tensa y acusadora postura, muy contraria a la que había mantenido en República Dominicana, para insistir en que se había acostado con la canaria, algo que ella negó de forma insistente.

Stiven se reúne con Tania y Alejandro seis meses después de 'La isla de las tentaciones'

En un momento de su encuentro a solas con Sandra Barneda, la presentadora quiso saber si Nieto creía que Medina y Stiven habían tenido algo tras el reality: "no lo sé. Creo que no, pero no me sorprendería". La cuestión que, lejos de pasar desapercibida, mosqueó al novio de la canaria, tal y como el mismo confesaba, a raíz de la "inseguridad brutal" que reconoció sentir. Tras recibir a Medina, esta quiso dejar claro que "desde que empiezo hasta que acabo el programa, en mi mente nunca estuvo irme con Stiven", puesto que "nunca sentí conexión con él". Asimismo, la novia de Nieto desveló que había mantenido alguna que otra conversación con el soltero, antes de que él se reuniera con ellos. "Estoy contento y con ganas de hablar, la verdad", confesaba el recién llegado.

"Te hablo a ti directamente, porque con ella no tengo nada más de qué hablar: has sido engañado por tu pareja", soltó el extentador, con rotundidad. "Con Tania he vivido una cosa de respeto dentro de la isla, por parte de los dos. Te ha respetado en todo momento, pero fuera, no", añadió el soltero, para después soltar la bomba ante Nieto: "se ha acostado conmigo". "Eso es mentira", aseguraba Medina, inmediatamente, tranquila. "En el momento en el que dices eso, eres una falsa", acusó Stiven, ante lo que la canaria se defendió al señalar que "no voy a permitir que mientas y, encima, me insultes". "¿Este es el papel que te has montado ahora?", cuestionó la novia de Nieto. Stiven insistió en su versión y relató ante el gaditano que "yo escuchaba como le hablabas a ella y ella no tenía cojones a decirte que estaba conmigo. A los diez minutos, estábamos en el hotel".

"Me sentí utilizado"

Stiven y Tania discuten en su reencuentro tras 'La isla de las tentaciones'

Ante las palabras del soltero, Nieto preguntó directamente a su pareja si se había acostado con el extentador, recibiendo un "no" rotundo como respuesta. "¿Por qué eres tan falsa?", atacó Stiven, quien se empeñó en insistir en lo ocurrido mientras la canaria se mantenía en negarlo. "Te he defendido delante de mucha gente y he dicho que eres un caballero, pero ahora mismo no lo eres", criticó la pareja de Nieto. "Soy un caballero y soy sincero, que es lo que te falta a ti", replicó el aludido, mientras que las dudas del gaditano se multiplicaban. "¿Cómo puede decir este tío que se ha acostado contigo y que tú no te vuelves loca?", cuestionó el novio de Medina. "Yo he estado en tu situación. Te está manipulando: ha jugado conmigo y ahora juega contigo", defendió Stiven, quien incluso soltó "qué mentirosa de mierda" ante la insistencia de Medina en negar lo que él había soltado.

"Alejandro, cree a quien quieras. Si es mentira, no me tengo por qué poner como una loca", defendió la canaria. "En el caso de que fuera verdad, Tania no estaba contigo. ¿Te importaría?", planteó entonces Barneda, a Nieto. "Sí, claro. Si fuera así, no estaría con ella, porque me engañó", respondió el gaditano. A pesar de las acusaciones, Stiven admitió que no podía demostrar lo que decía, aunque "ni falta que me hace, yo estoy muy tranquilo y he hecho lo que tenía que hacer". "Me dio mucha rabia, porque me sentí utilizado", aseguró el soltero, antes de abandonar la estancia ante una tranquila Medina, dado que "antes de venir aquí he hablado con ciertas personas y me han avisado de que él podía hacer esto y por eso me lo esperaba", e incluso manifestó que "no descarto que lo tuviera todo planificado". "Sinceramente, no me lo creo. Si tengo una conversación pendiente con él, la tendré", confesó Nieto, ante una Medina cansada de "intentar convencer" ante las continuas dudas de su pareja.