Un día antes de emitir el reencuentro seis meses después de 'La isla de las tentaciones', 'El debate de las tentaciones' del 17 de enero desveló que Alejandro Nieto y Tania Medina habían retomado su relación tras concluir el reality por separado a raíz de la decisión de la canaria de abandonar República Dominicana sin pareja. Asimismo, durante dicho encuentro, el gaditano se mostró un tanto autocrítico con su comportamiento e incluso aprovechó para pedir disculpas públicamente a Medina.

Tania y Alejandro, juntos seis meses después de 'La isla de las tentaciones'

"Cuando salgo de la isla, lo hago supertriste, supermal, porque el amor de mi vida me había dejado. Sentía que algo se había partido y me daba muchísima pena", recordó el gaditano, quien pudo repasar brevemente lo que había vivido con sus compañeros en Villa Playa. "No me gusta verme así", reconocía Nieto, sobre su comportamiento, tras lo cual incluso admitió que "ahora lo veo, y me parece una tontería lo del masaje, pero si me haces una promesa, me fallas no por lo que haces, sino porque me dices una cosa que no estás cumpliendo". "Entraste en pánico. Y dijiste unas cosas...", rememoró Sandra Barneda, a solas con el gaditano. "Sí. Yo soy una persona muy impulsiva. Lo que pienso, lo digo y muchas veces meto la pata, porque las formas no son las más correctas", concedió Nieto.

El novio de Medina manifestó entonces que "Tania me decepcionó en muchas ocasiones, porque no pensaba que llegara a tanto. No me la imaginaba" y recalcó sobre su relación con Stiven que "el chico le gustaba, lo tengo claro. Pero nunca he sentido que lo mirase como a mí". "¿Sigues queriendo a Tania?", planteó la presentadora, recibiendo un "sí" como respuesta. "A pesar de mis comentarios, también tengo cosas buenas, como el corazón. Y no me lo merezco", defendió Nieto, al borde del llanto. "¿Qué tengo mis arrebatos y soy un capullo? Vale, lo reconozco: soy un capullo. Pero después te pido perdón y estoy ahí para lo que necesites", valoró el gaditano, mientras Medina, en otra estancia, soltaba que "tiene razón, es una persona bellísima" al escuchar sus palabras.

Alejandro pide disculpas a Tania y a su familia



"Me compraste así"

La canaria se reunió con su novio, momento en el que aclaró lo que había sucedido tras abandonar el programa separados: "cuando salimos, no sabía lo que quería. Le pedí un tiempo, pero duró poco y quisimos intentarlo. Y hasta el día de hoy, seguimos juntos". "Nunca dudé de lo que sentía por él, pero me había decepcionado tanto que no sabía si realmente me iba a hacer feliz, por lo que necesitaba aclararme", explicó Medina, ante lo que Nieto apuntó que "a mí me conoces. Me compraste así". "Nunca te vi hablando así de mí. Y creo que el respeto es importante en una relación", opinó la canaria, algo con lo que su pareja se mostró de acuerdo. "Te quiero pedir disculpas. Quiero pedirle perdón también a tu familia. Estamos juntos y creo que también lo sepan", manifestó entonces Nieto, quien reconoció haber perdonado a Tania todo "hasta el momento", al menos "todo lo que sé". "Lo he perdonado al cien por cien", aseguró por su parte Medina.