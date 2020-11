'Sábado deluxe' destapa la supuesta infidelidad de Isabel Pantoja a Paquirri "con una prima suya"

La guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera está sacando a luz informaciones de todo tipo en torno a su familia y su pasado. Esto ha hecho que diferentes personajes cercanos a Paquirri comiencen a dar su versión años después del fallecimiento del diestro, como fue el caso de Teresa Rivera, hermana del torero, quien ha sido protagonista de la última entrega de 'Cantora, la herencia envenenada' o Luis Lara, amigo íntimo que intervino en el programa de 'Sábado deluxe' del 21 de noviembre.

Luis Lara, amigo de Paquirri, habla en 'Sábado deluxe'

Lara entró por videollamada al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez para explicar cómo era en realidad el matrimonio entre la tonadillera y su amigo. Para empezar, opinó que Paquirri nunca estuvo enamorado de la cantante y que realmente acabó cansándose con ella por presión: "No podía aguantar el ritmo de vida de Isabel Pantoja", afirmaba el invitado de 'Sábado deluxe'. Por si fuera poco, según ha explicado Lara, tal era la situación que vivía el matrimonio que el diestro tenía preparados los papeles de divorcio.

La revelación más sorprendente vino justo después, cuando el amigo íntimo del torero explicó que dentro de la tan comentada caja fuerte había una cinta y el informe de un investigador privado, que descubrió algo que podría haber supuesto el jaque mate entre Paquirri y la tonadillera: "Se le puso la cara blanca cuando vio el informe. Dijo que era lo que le faltaba. Ponía que Isabel Pantoja supuestamente mantenía una relación sentimental con una prima suya. Luego le pasaron una cinta".

Con estas fuertes declaraciones, Jorge Javier no comprendía cómo no había salido a la luz una copia del informe o alguna información relacionada al respecto durante todos estos años. Sin embargo, el invitado de 'Sábado deluxe' no le supo responder: "Yo solo sé que me pidió que le acompañara a Sevilla porque había quedado con el investigador". Además, aseguró desconocer el contenido de la enigmática cinta.

Paquirri estuvo con Carmina Ordóñez

Varios tertulianos pusieron en duda la información vertida por Lara, ante lo cual este dio más detalles sobre la posible crisis entre Paquirri e Isabel Pantoja: "Él no le dijo nada a Isabel. Se calló, se desahogaba con la cuadrilla. Estaba triste, se enfadaba por nada. Cambió por completo de carácter". Por si esto no fuera suficiente, Lara aseguró que el diestro aún mantenía relación con Carmina Ordóñez y llegó a tener "tres encuentros" mientras estaba casado con la tonadillera.