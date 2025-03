Marc Giró desvela el motivo por el que rechazó presentar el magacín de las tardes de La 1

Por Pablo Fernández Pérez | |

Muchas son las semanas en las que se lleva hablando del nuevo magacín que se está preparando para las tardes de La 1 en RTVE. Los rumores no dejan de apuntar a que los que protagonizarán el nuevo formato serán los que, en su día, conformaron 'Sálvame' y ahora están en 'Ni que fuéramos Shhh'. Sin embargo, se ha conocido que también se ofreció al presentador Marc Giró estar presente en él, pero este lo rechazó desde un inicio.

Marc Giró en 'Late Xou con Marc Giró'

En una, el catalán respondió de forma clara y contundente a una pregunta sobre este tema:. Recordemos que Giró se encuentra conduciendo 'Vostè primer', un programa en la cadena de radio catalana RAC1, en la franja de las 13:00h a las 14:00h. "y tememos un prestigio y una parroquia (...) Por ahora", comentaba también el presentador en una entrevista para Lecturas.

Por tanto, la presencia de Giró en el formato de las tardes de RTVE queda como prácticamente imposible por incompatibilidad de horario y prioridad a su programa de radio. Nos tendremos que conformar con ver al presentador catalán en 'Late Xou con Marc Giró', emitido cada martes en el prime time de La 1. No obstante, en Lecturas, después de hablar de su puesto en RAC1, Giró dijo lo siguiente: "No me gustaría dejarlo (...), pero estén atentos a las pantallas".

¿Y el nuevo magacín?

Por otro lado, lo que sí que conocemos del nuevo formato de las tardes de La 1 es lo que Sergio Calderón, el director de TVE, hizo público en su visita a 'RTVE responde'. Según aseguró, "habrá cara conocidas, personajes menos famosos y rostros de la casa". Además, "aunará entretenimiento y temas de servicio público". Sin embargo, no comentó nada sobre los rumores de la contratación del equipo de 'Ni que fuéramos', habrá que esperar para confirmar o desmentir.