El error del Canal 24 horas al anunciar la dimisión de Ábalos mientras que él declara todo lo contrario

Por Rubén Rodríguez Tapiador

En las últimas semanas de febrero, el PSOE se ha visto envuelto en un presunto caso de corrupción, el cual apunta directamente a Koldo García por su supuesta implicación en el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos. Sin embargo, estos hechos también han salpicado al diputado José Luis Ábalos, puesto que este fue quien convirtió al vasco en su asesor durante su etapa al frente del Ministerio de Fomento.

José Luis Ábalos y el rótulo del Canal 24 Horas

Tras hacerse público este caso, el Partido Socialista Obrero Españolen una rueda de prensa, que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, en la cualen relación a su acta de diputado.

Sin embargo, el Canal 24 Horas de RTVE se ha convertido por sorpresa en uno de los protagonistas de esta comparecencia, ya que ha puesto en pantalla un rótulo confirmando la renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado cuando el político estaba haciendo todo lo contrario: "Comparezco para anunciarles mi dimisión". De hecho, este rótulo ha aparecido entrecomillado dando a entender que eran una palabras pronunciadas por el exministro.

José Luis Ábalos se va al grupo mixto del Congreso

Mientras tanto, José Luis Ábalos ha explicado cuáles han sido las razones que le han llevado a tomar la decisión de seguir trabajando en el Congreso de los Diputados: "Porque me debo a las personas que, efectivamente, me aprecian. Son las que me han transmitido con sinceridad y generosidad el ruego de que siga adelante en la lucha, el ruego de que no me rinda y de que defienda mi honorabilidad, que es en definitiva lo que le debo a estas personas. Finalmente, el político ha afirmado que pasa a formar parte del grupo mixto.