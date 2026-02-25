Por Adrián López Carcelén |

RTVE continúa apostando fuerte por 'Trivial Pursuit'. A pesar de que el concurso no está dando resultados en audiencias muy favorables, la corporación tratará de captar más espectadores con un nuevo movimiento de programación. El programa presentado por Egoitz Txurruka afrontará este viernes 27 de febrero su tercera semana en la parrilla de La 1, aunque esta vez reducirá el número de entregas de cinco a cuatro.

La gran novedad es que el primer episodio de la noche se podrá ver de forma simultánea también en La 2 tras la emisión del nuevo programa de 'Cifras y letras'. Así, a las 21:45 los espectadores podrán seguir el concurso de Txurruka en las dos principales cadenas de TVE. El resto de entregas, a partir de las 22:30, se ofrecerán solo en La 1.

'Trivial Pursuit' se estrenó el viernes 13 de febrero en RTVE

Con este nuevo movimiento se demuestra que el ente público sigue confiando en el concurso que, con la emisión del viernes 27 de febrero, se situará ya en la docena de entregas ofrecidas. Hasta el momento, el programa de Egoitz Txurruka lleva 8 programas emitidos, promediando un 7,7% y situándose lejos de rivales como 'El desafío' o '¡De viernes!'.

'Cifras y letras' también cambia su estrategia

Aitor Albizua lleva al frente de 'Cifras y letras' desde 2024

. En este sentido,. Así, este hueco lo ocupará una entrega de estreno del formato de Aitor Albizua , que se adelantará media hora a su horario habitual.

Con estos cambios, se evita un enfrentamiento directo entre ambos concursos y, además, el programa de Egoitz Txurruka podrá aprovechar el arrastre del asentado 'Cifras y letras'. Por tanto, se pretende que los espectadores que habitualmente siguen el formato de Albizua se mantengan en La 2 para disfrutar de la nueva entrega de 'Trivial Pursuit' y aumentar el dato de audiencia del concurso.